Plottier: malestar por el aumento de las tasas municipales

A través de un comunicado público, la Cámara de Comercio, Industria y afines de Plottier exige la modificación y la reducción de la tarifa de licencia comercial, que es una tabla que fija una relación entre la declaración jurada de ingresos brutos de cada contribuyente y que no se actualiza desde el 2017. Desde el sector, calificaron esta medida como "metodología inexplicablemente arbitraria e irracional, dado que no refleja ni evidencia si dicha actividad comercial tuvo ganancias reales o no".

En AM550 y CN 24/7, el presidente de la Cámara de Comercio de Plottier, Fernando Zurita, dio más detalles sobre el reclamo. "Actualmente, estamos desfasados con esta tabla. Es por eso que le hicimos una propuesta al Poder Ejecutivo y también hemos tenido muchas reuniones a través de ocho años y que profundizamos en los últimos 6 meses. Desgraciadamente, la propuesta no llegó a buen puerto porque los concejales no dieron quorum", explicó.

Sin la posibilidad de que el Poder Ejecutivo evalúe este pedido de la Cámara de Comercio de Plottier, desde el sector afirman que a partir del 1 de enero del 2023 los comerciantes seguirán pagando valores de la ordenanza que se creó en 2017. "No llegamos a entender cuando el pensamiento de desarrollo del sector político de la ciudad", comentaron.

Según se informó desde los comerciantes y para ejemplificar, en Neuquén, la primera escala de esta tabla que es de 0 a 6 millones de pesos por año, paga una tasa de $7.800. En el caso de Plottier, esta tasa es de 88 mil pesos.