En la madrugada del pasado jueves el fiscal Martín Pezzetta encabezó el operativo de detención del petrolero Pablo Parra, vecino y dueño del departamento donde mataron a Agustina Fernández, estudiante de medicina, el pasado 2 de julio. Al día siguiente se llevo a cabo la formulación de cargos contra Parra: el delito acusado es femicidio y alevosía. La jueza Agustina Bagniole le otorgó la prisión preventiva de 6 meses.

En una charla con el Noticiero Central 24/7 Noticias, Silvana Cappello, madre de Agustina Fernández, sostuvo que "las pruebas debían ser firmes y lo eran, se está haciendo Justicia", afirmó en un primer momento y agregó que el próximo 5 de enero -cuando se cumplan seis meses del femicidio de Agustina-, harán una marcha en Cipolletti.

Capello, fue contundente al hacer referencia al principal y único sospechoso Pablo Parra: "Hasta que no le den perpetua a Parra no vamos a parar. Todas las personas con las que él habló, logró convencerlas de su relato, de sus pruebas y sus aportes. Pero a mi no me va a convencer de nada. Nunca le creí".

Además, afirmó que se está actuando con justicia, con mucha cautela: "Hay más pruebas. Siempre manifesté mi desacuerdo con respecto a Parra. Tenía una actitud fría cuando Agustina todavía estaba viva".

Capello resaltó el gran labor de toda la justicia rionegrina: "Fue un trabajo minucioso, en silencia, excelente, lograron en conjunto confluir. La verdad que llevó mucho tiempo pero muchísima gente está trabajando en el caso, y vamos a seguir trabajando en conjunto. Vamos a seguir luchando".