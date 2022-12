Neuquén fue testigo de más de 50 luces extrañas en el cielo

Una pareja de la ciudad de Neuquén, quedó completamente anonadada mientras se encontraba contemplando las estrellas, desde el patio de la casa donde viven. Fueron sorprendidos por la aparición de una larguísima fila de luces moviéndose en el cielo. Pero, eso no fue todo, porque - según comentaron a Mejor Informado - el espectáculo se repitió la noche siguiente.

El primer hecho ocurrió el miércoles 21 de diciembre. Según detallaron Juan y Brisa, de barrio La Sirena de la capital neuquina, vieron las luces cerca de las 3 de la madrugada. "Quedamos, literalmente, como congelados. No nos movíamos porque no entendíamos qué estaba pasando. Las luces se veían tan bien y tenían una dirección tan marcada que, automáticamente, decidimos quedarnos afuera. No entramos, ni nos dio miedo", explicó Brisa.

El jueves 22, nuevamente, la pareja salió a contemplar las estrellas. Esa noche, alrededor de las 2 de la madrugada, aparecieron las mismas luces. Juan aseguró que "era un montón" y contó que "esa segunda noche, la fila de luces tenía otra dirección". "Igualmente, iban con la misma velocidad y perfectamente en fila. Algunas luces iban solas y otras iban de a dos. Todas las veíamos blancas, con un poquito de azul y violeta", agregó. Fue en ese momento que Juan decidió ingresar a su vivienda para buscar su celular y filmar lo que veía. Cuando salió, otra vez, la fila de luces ya estaba más lejos. "La cámara de mi celu ya no podía grabar nada", lamentó.

Esa misma noche, la pareja comenzó a buscar información en redes sociales y en Internet. Se negaban a creer que eran los únicos testigos de la capital neuquina, ante una fila de luces tan llamativa. En este contexto, explicaron que no pudieron dar con otras personas para hablar de la experiencia. Pero, aseguran que encontraron imágenes idénticas a lo que vieron en el cielo durante las dos noches consecutivas y pudieron encontrar una explicación. "Al final nos comimos un re viaje, porque eran satélites de órbita baja de Elon Musk", dijo Brisa, entre risas.

Los satélites Starlink que, se mueven de forma muy rápida, orbitan la tierra para llevar cobertura de Internet a todo el mundo. Durante el 2022, se había confirmado que Internet satelital Starlink, el servicio de banda ancha de Elon Musk; tenía todo listo para comenzar a funcionar en Argentina. De hecho, en diferentes zonas del Alto Valle, la fila de luces ya había sido observada por los vecinos. No obstante, no todos se enteraron. Tal es así que hay quienes llegan a delirar con la posibilidad de una invasión alienígena en Neuquén.