Abogados preocupados por el paro de SEJUN

El Colegio de Abogados de la ciudad de Neuquén lanzó un comunicado expresando la preocupación por la "inminente falta de atención al público en las dependencias judiciales de la Provincia" de este miércoles, con motivo de la medida de fuerza del gremio SEJUN.

"Nosotros advertimos que cuando se toman estas decisiones de no trabajar, se vulnera el acceso a la Justicia", dijo Marcelo Iñiguez, presidente del Colegio en La Torre por Radio Mitre Patagonia.

"Comenzar con el paro para visibilizar la necesidad de aumento salarial nos parece que no es prudente e instamos al Poder Judicial a que realmente entre partes puedan solucionar esto. No hay que esperar cuatro, cinco paros para decir que el acceso a la Justicia sea violentado", aseguró y agregó que "un niño tiene que cobrar un niño su alimento y no cobra, un niño necesita cuidados personales y no lo tiene, alguien que tiene que cobrar una indemnización y no la tiene".

"Sin desmerecer el derecho con el que cuentan todos los trabajadores y trabajadoras, para visibilizar un reclamo salarial, consideramos que la sociedad como conjunto quedará presa de una situación que los excede en muchos aspectos. Este miércoles se privará a la población del acceso a la Justicia, vulnerando toda defensa de sus derechos", habían informado esta mañana.

"Invitamos a las partes implicadas en una mesa salarial, a que articulen los mecanismos necesarios para evitar la suspensión de la atención al público, aún en un contexto como el que plantean los trabajadores judiciales", agregaron.

Héctor Andrés, secretario gremial de SEJUN, "el tema central es lo salarial, pero también la relación laboral entre los trabajadores y autoridades", explicó sobre el paro en Mitre Patagonia.

Respecto al comunicado del Colegio, aseguró que los abogados pueden realizar las tareas de juicios civiles, de familia, que es donde recaudan la mayor cantidad de dinero, y tienen la posibilidad de presentarlas de forma digital, en cualquier horario del día. "Esos son procesos que no los paraliza nadie", concluyó.