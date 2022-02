Denuncian que quieren apropiarse de la marca Patagonia

La Cámara de Bodegas Exportadoras de la Patagonia Argentina advirtió este lunes que varias empresas de Chile y Estados Unidos están apropiándose del término Patagonia como marca comercial. Los empresarios aclararon que se mantiene conversaciones con la Cancillería, a cargo de Santiago Cafiero, y con el ministerio de Agricultura para solucionar el conflicto.

Esta mañana, el director de Vitivinicultura de Río Negro, Marcelo Miras señaló en AM 550 y 24/7 Canal de Noticias que “hay empresas de Chile y de los Estados Unidos que tienen registrada la marca Patagonia. El inconveniente, más allá de que lo puedan utilizar, aunque no es correcto que lo hagan por una sencilla razón: Patagonia es una región geográfica en el mundo y como tal debe ser respetada, como así nosotros respetamos algunas otras regiones vitivinícolas”.

Agregó que “existe en la Organización Mundial del Comercio, en el área del vino, acuerdos que se hicieron para respetar la denominación de origen y no puede ser usada. Fíjense que de a poquito desaparecieron del mercado aquellas bodegas que comercializaban con estos nombres sus vinos. No eran malos vinos, pero no correspondía”.

Miras explicó que “desde el inicio del siglo, en el año 2000, se viene trabajando porque tenemos la ley 25163 que protege y define las denominaciones de origen, las indicaciones de procedencia y la geográfica. El órgano de aplicación de la ley es el Instituto Nacional de Vitivinicultura. Ahí surge el tema de Patagonia, que estaba registrado por una bodega. Y se trabajó para que las bodegas de la patagonia puedan seguir saliendo al mercado con nuestra identificación geográfica y se le agregó la palabra Argentina. En 2014, ya con sentencia firme de que Patagonia no puede ser utilizado como marca y sentó un precedente para los otros productos. En el área de vinos podemos colocar en las etiquetas Patagonia. Cualquier otra empresa o entidad por fuera de Argentina que lo use estaría mal utilizado más allá de cualquier registro que puedan tener en otros países”.

Indicó que “se trabaja en dos líneas: las bodegas son las que están a la cabeza de todo esto. Y se está trabajando a nivel de las provincias patagónicas en todo lo que se llama un emblema nacional con el tema Patagonia para defender esta situación. No solo incluiría a los vinos sino a todos los productos que se originan en nuestra región”.

“Hay que lograr y debemos defender nuestra región. No es una marca, es una región. Todos lo que estamos en la Patagonia debemos defenderlo. No se debe confundir al consumidor”, concluyó.