Se niegan a revisar la pauta salarial cada tres meses

En las dos primeras paritarias del año quedó en claro que el gobierno rionegrino cierra cualquier tipo de discusión con respecto a la pauta salarial. No sólo se niega a equiparar los 4 puntos y fracción que perdieron los trabajadores públicos de la provincia con respecto a la inflación del año pasado, sino que también se opone a revisar la pauta salarial del presente año cada tres meses como piden los sindicatos. Este planteo que llevaron los docentes de UnTER a la reunión con Educación fue descartado e incluso debieron discutir más de la cuenta para que la oferta sea igual a la de los otros gremios: 21% en cuatro tramos hasta junio.

Si bien la gestión de Arabela Carreras no quiere conflicto con los sindicatos, tampoco esta dispuesta a ceder ante ningún planteo. Por eso se sentó en las paritarias con una oferta definida y sin posibilidad de negociación. Aunque en el caso de los docentes estuvo envuelta en un actuación bien ensayada. A la negativa rotunda de abrir la pauta del año 2021 para revisar los 4 puntos de diferencia entre el 46% de aumento que recibieron los empleados públicos y los más de 50% de inflación oficial, también se le sumó el rechazo a firmar una revisión trimestral de los aumentos que se fijen para este año.

Luego vino la oferta salarial. En un primer momento le plantearon a los docentes un simulacro de salarios que fijaba un escaso 16% para los primeros seis meses del año. Una propuesta que fue rechazada por UnTER de manera contundente. Los paritarios ya conocían la oferta que a primera hora de la tarde de ayer le habían realizado a ATE y UPCN. De esta manera, hasta entrada la noche discutieron para que finalmente Educación ofrezca el 21% en cuatro tramos a pagar en marzo (6%), abril (4%), mayo (6%) y se cierra en junio (5%).

Ante el crecimiento de la inflación, que en enero fue casi de 4% y se espera que para febrero y marzo sea un poco superior, los gremios pretenden que el salario no quede por debajo, pero Carreras no está dispuesta a negociar y sólo se comprometió a hacer una revisión semestral con la promesa de corregir en la segunda parte del año. De todas maneras con los antecedentes eso no deja conforme a los gremios. Es que también estaba previsto en el arreglo del año pasado que a fin de año se actualicen los números en caso de que el costo de vida sea superior, situación que ahora Economía se niega a cumplir.

En los simulacros salariales, a UnTER le prometieron que con estos aumentos un docente que recién se inicia tendrá un salario mínimo al mes de junio de $79.625,59, en tanto que un director de escuela secundaria, con 100% de antigüedad, cobrará $168.557,13.

Los docentes se reunirán en un Congreso durante esta semana y debatirán si aceptan o no la primera oferta realizada por el gobierno.