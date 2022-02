Denunció mala praxis en curso de pegado de pestañas postizas

Una joven de Zapala decidió tomar un curso en Neuquén capital para perfeccionarse en el arte del maquillaje y terminó con una grave afección en sus ojos. Denunció que un mal procedimiento de la instructora le provocó una reacción alérgica y una infección de la que saldrá con un tratamiento. “Nunca me llamaron para pedirme disculpas y encima me bloquearon de la página de Facebook”, señaló.

Se llama Sol Hernández y tiene 24 años. En diálogo con mejorinformado.com, dijo que el 16 de febrero pasado concurrió a un reconocido instituto dedicado a la peluquería y maquillaje con el propósito de incorporar conocimientos y obtener un certificado que le permita ejercer esa profesión.

“Éramos 15 chicas; teníamos que comprar un kit de pestañas, pinzas y pegamento. La práctica la hicimos de a dos. Me acosté en la camilla y una compañera tenía que practicar en mí”, comentó. Pero fue la instructora la que la tomó como modelo y le mostró al resto cómo era el procedimiento de colocación de pestañas postizas.

“Vi que hizo unas bolitas con el pegamento, me las colocó sobre los párpados y las extendió. Sobre esa capa me pegó las pestañas. Le preguntamos si se pegaban sobre la piel y nos dijo que sí y siguió adelante”, relató.

Sus problemas comenzaron al día siguiente cuando se levantó con los ojos inflamados, doloridos y casi sin poder abrirlos. “Los tenía muy irritados, se me secaban y llegué a llorar del dolor. Ese domingo fui a una guardia, me recetaron unas gotas que no me hicieron nada y entonces fui a un oftalmólogo que me diagnosticó una fuerte reacción alérgica que me provocó infección y una inflamación en las córneas. Me dijo que el pegamento me tapó los poros”, y le sugirió un tratamiento, que continúa hasta la actualidad.

El curso fue promocionado en la página de Facebook del atelier, el que cuenta –según dijo- con el reconocimiento del Consejo Provincial de Educación. “No solamente no recibí ni una llamada pidiéndome disculpas, sobre todo de la profesora, sino que me bloquearon y me prohibieron que nombre al instituto”, afirmó.

A raíz de ese problema en sus ojos, la joven señaló que “no he podido ir a mi trabajo y hasta perdí otra entrevista laboral”, por lo que a adelantó que a través de un abogado que la asesora “voy a enviar cartas documento y a iniciar una demanda por los daños que me ocasionó esa instructora”.