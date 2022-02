Clausuraron el complejo Kimika

La municipalidad de Cipolletti suspendió este fin de semana la habilitación del edificio donde funciona el complejo Kimika, sobre la Ruta Nacional 22. En el lugar trabajan dos boliches, uno de ellos comunicó a través de las redes sociales la imposibilidad de abrir sus puertas por disposición del municipio: "Por disposición municipal Flame este sábado no abre sus puertas”, escribieron desde el boliche.

La decisión de la municipalidad está fundada en una inspección que realizaron los Bomberos Voluntarios de Cipolletti en 2018. En el informe el edificio debía cumplir con las normas básicas de la ley de seguridad e higiene. También señaló falencias en el sistema contra incendios y la red de agua. El segundo jefe de Bomberos Voluntarios de Cipolletti, Gonzalo Cardozo confirmó a Mejor Informado que “el lugar no cuenta con la habilitación de bomberos. El edificio debe regularizar en su totalidad la protección contra incendios”.

Agregó que” hay varios aspectos que desde Bomberos evaluamos y que la empresa debe trabajar. El sistema de extinción a base de agua es uno de los puntos. Se debe cumplir con lo establecido en las reglamentaciones en relación a protección contra incendios”.

Cardozo explicó que “somos un organismo que trabaja en conjunto con el municipio para brindar y garantizar la seguridad en referencia a protección contra incendios en la ciudad. Nosotros no somos un organismo que dispone si se debe clausurar o no. Ese poder lo tiene la municipalidad de Cipolletti, eso debe quedar claro y no debe confundirse”.