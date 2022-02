ATE contra Carreras: extendió el paro a 48 horas

La Gobernadora Arabela Carreras enfrenta su primer conflicto sindical. No haberle cumplido a ATE significó que los de pecheras verdes le marquen la cancha a los otros sindicatos y decidieron, además de no aceptar el 21% de aumento en 4 tramos, convocar a un paro de 24 horas que luego pasó a ser de dos días y acoplarse a la decisión de los docentes rionegrinos.

En los dos primeros días hábiles de marzo, después del fin de semana extra largo de carnaval, se verá resentida la actividad pública en Río Negro. Y sin dudas que donde más se notará será en las escuelas, donde el inicio del ciclo lectivo estará afectado por la falta de docentes en las aulas y la falta de porteros que realicen la limpieza en los establecimientos.

Parece mentira que debamos volver a discutir que la libertad de expresión y el ejercicio del derecho de huelga son derechos constitucionales (Artículo 14 bis) y humanos en la Argentina (Artículo 19 Convención Americana sobre Derechos Humanos) y el Gobierno provincial lo que está haciendo ahora es violentándolos

El ministro de Gobierno Rodrigo Buteler aseguró que se descontarán los días no trabajados. Y ATE, lejos de amedrentarse, estiró el paro que en un principio era para el 2 de marzo e incluyó también el jueves 3. La modalidad aún no está resuelta, pero ya se anticipó que junto con el gremio docente saldrán a la calle a mostrar su disconformidad con la oferta del 21% (6% en marzo, el 4% en abril, 6% en mayo y el 5% en junio), pero no se sabe que día. Trascendió que se preparan marchas en Roca, Viedma, Bariloche y Cipolletti, con posible corte del puente carretero.

Desde el gremio que conduce Rodrigo Vicente, emitieron un duro comunicado en contra de la actitud de Carreras de intentar disciplinar a los sindicatos: "Parece mentira que debamos volver a discutir que la libertad de expresión y el ejercicio del derecho de huelga son derechos constitucionales (Artículo 14 bis) y humanos en la Argentina (Artículo 19 Convención Americana sobre Derechos Humanos) y el Gobierno provincial lo que está haciendo ahora es violentándolos".

Reflexionaron que la respuesta de descontar los días de paro "no es la que esperan los trabajadores y los rionegrinos. Se empieza a consolidar un retroceso institucional de magnitud en la provincia” y además advirtieron que "el miedo y disciplinamiento como política ya se pretendieron instaurar y signó una de las épocas más trágicas para nuestro país".