Una pareja sortea su auto por un emprendimiento familiar

Franco y Antonella residen en Catriel, en Río Negro, hace tres años que están en pareja y sueñan en un futuro, no solo para ellos, sino también para brindarles un espacio a la gente de su localidad. Quieren llevar a cabo un mini complejo comunitario en una chacra de la familia para que los vecinos tengan acceso a un espacio verde y piletas.

"Porque si no sos socio de cooperativas o no sos petrolero no tenés un lugar digno de pasar los días de calor Nuestro proyecto sería para el próximo verano 2022-2023", sostuvo con emoción Franco en diálogo con la redacción de mejorinformado.com.

Claramente, para lograrlo necesitan dinero, ambos son emprendedores natos, vendedores para sobrevivir: "Hace mucho tiempo habíamos pensado está idea pero no nos animábamos por las críticas de la gente que nunca faltan, pero al final el martes a las 2 de la mañana lo decidimos y largamos un sorteó para juntar la plata", dijo el joven. Lo llamativo es que lo que rifan es nada más y nada menos que ¡un auto!, el primer vehículo que tuvo Franco: su 147, modelo 94´ de color rojo. "Que digan lo que digan, pensamos. Queremos alcanzar lo que queremos y ¡lo vamos a lograr!", agregó emocionado.

El objetivo que tienen es vender unos 2000 números y la fecha límite que se propusieron para el sorteo es el próximo 31 de mayo: "Calculamos que esa fecha vamos a llegar, teniendo en cuenta que en cuatro días vendimos 250 numeritos". Por último, el muchacho reconoció que también recibieron muchas críticas en la publicación que realizaron en una cuenta de "Compro Vendo Autos usados", en la red social Facebook. "Comentarios que nos tiraban abajo, muchos pero decidimos no seguir contestando y quedarnos con la gente que si, que si nos apoyó y nos tiró buena onda".