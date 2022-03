Prima Multimedios renueva su programación multiplataforma

¡Marzo llegó con todo a Prima Multimedios! Con programas nuevos, conductores respetados y un contenido periodístico de primera, que llegará a cada uno de los oyentes, televidentes y lectores a través de múltiples plataformas de la multimedia más importante de la Patagonia.

La mañana comenzará bien temprano de 6 a 9:30 con un clásico del aire de AM550 y 24/7 Canal de Noticias, "La Primera Mañana", con la participación de Iván Nedok en la primera hora de transmisión, y la conducción de Agustín Amado, periodista de amplia trayectoria en medios de la región.

A continuación, podrán escuchar "Pasen y Vean", con la conducción del escritor y periodista Sergio Sarachu, y el acompañamiento de Carla Deccechis. Allí, grandes historias con pintorescos protagonistas se conjugarán con actualidad, y los acompañarán hasta las 12:30 horas.

De 12:30 a 14, se podrá escuchar y ver el característico noticiero de 24/7 Canal de Noticias con lo último en la región, el país y el mundo, con la conducción de la periodista Paula Sánchez.

De 14 a 16, vuelve a AM 550 y a 24/7 Canal de Noticias, "Tardes de Primera", con la conducción de un especialista en el espectáculo y entretenimiento, Huguex Cabrera. Sorteos, música, invitados de la farándula, como siempre, abundarán.

De 16 a 18 llega otra de las novedades: "Mejor de Tarde", con la conducción del reconocido periodista Fernando Castro, especialista en los sectores de política y energía, acompañado de la experimentada locutora Carmen San Martín. En ese tramo de la tarde, el foco estará puesto en la política, el sector energético argentino y el rol preponderante de Vaca Muerta, y las entrevistas vinculadas a la actualidad regional, nacional y global.

Luego, todo lo referido al mundo deportivo a nivel regional y nacional lo vas a seguir disfrutando en "Grito Sagrado", con la conducción de Darío Tamborindegui y el acompañamiento de Diego Lores, Pablo Chagumil, Joaquín Sánchez y Hugo Amaolo.

De 21 a 22, enterate de lo último en noticias para cerrar tu día bien informado, con el "Noticiero Central Segunda Edición" con la conducción de la joven periodista Bianca Figueroa Vinassa.

En AM550, desde las 22 y por 24/7 Canal de Noticias desde las 23, "Viaje al Puerto de la Noche". Las historias de vida, los temas preocupantes, la actualidad, la ciencia, el futuro, todo puesto en las notas que realiza su conductor, el escritor y periodista Sergio Sarachu.

No puede faltar la programación habitual de los fines de semana en AM 550 y 24/7 Canal de Noticias. Los sábados desde temprano continuará "Entre Espuelas y Guitarras", con la conducción de Juan Rubilar, el programa que ha sido premiado y reconocido por diferentes instituciones y premios no solo fomenta la música y la cultura, sino que se ha convertido en un espacio de expresión e intercambio de información para los oyentes y televidentes del interior de la provincia de Neuquén y Río Negro.

Y a partir del sábado 19 de marzo, de 10 a 12 comienza "Pórtense Bien", un nuevo ciclo radial será conducido por el consagrado periodista y escritor Rubén Boggi y por Claude Staicos quien es actualmente Director General de Prima Multimedios, Analista político y de actualidad. Además es Consultor en estrategia y comunicación y de profesión abogado. Los mejores momentos, podrás volver a verlos los lunes de 22 a 23 por 24/7 Canal de Noticias, a través de canal 6 de Cablevisión Digital y canal 17 por Davitel. O bien, ingresando a www.cn247.tv.

Los martes, en ese horario, vuelve "Panorama" con Agustín Amado, un programa que recorre de izquierda a derecha el ámbito político, económico y social de la región.

Los miércoles a las 22, otro debut en la programación: se trata de "Mejor Energía TV", el nuevo programa de frecuencia semanal dedicado a la actualidad del sector energético argentino. Con la conducción de Fernando Castro, periodista especializado en energía. En el nuevo ciclo, se incluirán los temas preponderantes de la actualidad de Vaca Muerta, contados desde Neuquén, a pocos kilómetros de los principales yacimientos que abastecen al país. La energía renovable, la información de las pymes, y del resto de la coyuntura del sector energético argentino serán parte de los principales contenidos del programa, junto a las entrevistas a referentes del ámbito energético nacional e internacional. Un programa que formará parte de el lanzamiento de Mejor Energía a nivel multiplataforma, que comprenderá un nuevo portal digital (mejorenergía.com.ar), un Podcast, una columna energética en Radio Mitre y una cobertura total en redes sociales que se desplegará en las próximas semanas.

Los jueves de 22 a 23 continúa "Que se escuche" el programa de ATEN con la conducción de Virginia Pirola y Esteban Floriano, con toda la información política-sindical-pedagógica del gremio docente. Se trata del único programa sindical televisivo de la Patagonia, que este 2022 transita su quinto año consecutivo.

Los viernes continúa "Así Son Las Noches", para terminar la semana con música en vivo, sorteos y mucho más, con la conducción de Huguex Cabrera.

Como siempre, vas a poder disfrutar de todos los contenidos audiovisuales a través de las redes sociales de Prima y sus medios. Virales, informes especiales, infografías, encuestas, sorteos y sobre todo mucha información de primera mano, con un ida y vuelta constante con nuestros seguidores.

Esto no es todo, hay mucho más este 2022 en Prima Multimedios:

En la señal de Mitre Patagonia (FM90.5) vas a poder disfrutar de toda la programación nacional de la radio más escuchada del país, con periodistas de renombre nacional e internacional. Además, de 13 a 15hs, "La torre", el programa local conducido por la periodista con vasta experiencia Lucy Pysny, hace un recorrido por la actividad energética regional, temas de actualidad, entrevistas y toda la información necesaria para comenzar la tarde.

Desde la 96.1, FM Las Palmas se renueva con una grilla atravesada por la mejor selección musical acompañada por entrevistas, información, sorteos y la mejor onda. Disfrutá de "El matinal de Las Palmas" de 6 a 13 con Coco Rodríguez y "La tarde de las Palmas" de 13 a 17 con Yamila Guiñez

Desde abril, el prestigioso portal digital Diariamente Neuquén, se relanza, manteniendo su nivel e independencia periodística, pero con una plataforma completamente renovada, nueva presencia en redes sociales, y nuevas secciones, para poder explotar al máximo el recurso periodístico en pos del análisis político y económico regional, nacional y del mundo.

También, vas a poder seguir informándote con noticias de primera mano en nuestro portal digital de noticias MejorInformado.com y ahora también en Am550laprimera.com.

Además, contamos con la incorporación de un móvil 100% eléctrico, que recorrerá la ciudad con un equipo periodístico, reportando noticias y concientizando sobre la importancia del cuidado del medioambiente, pilar fundamental en el trabajo editorial y de responsabilidad social empresaria de Prima Multimedios y sus productos.