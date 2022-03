El neuquino que recorrió Malvinas en bici

Hace exactamente cuatro años, el cutralquense Germán Stoessel, llegó a nuestras Islas Malvinas con una bicicleta construida en su taller, con un cuadro de bambú y pedales tallados en honor a nuestros héroes Veteranos de Guerra. Residente actualmente en Caleta Olivia, recordó por AM 550 y 24/7 Noticias que “no fue un viaje de vacaciones, sino en homenaje a nuestros combatientes”. Durante una semana, recorrió rutas, campos, escenarios de cruentas batallas en 1982, ingresó al cementerio de Darwin e intercambió largas charlas con los lugareños.

“Ni bien armé la bici en la Base Militar (de Puerto Argentino), me confundí de camino, terminé saltando un alambrado y empecé a pedalear” por el interior de la isla, recordó. La bicicleta estuvo conformada por elementos construidos en la Argentina, además de la estructura de Bambú de Corrientes, elementos de Córdoba, Tucumán y otros lugares, además del tallado en los pedales donde se lee “juremos con gloria morir” y “llenos de gloria vivamos”.

En cuanto a su relación con los isleños, Stoessel señaló que recibió un trato cordial en el lugar adonde se alojó y que sólo tuvo un entredicho con la policía local cuando arrancó su recorrida “yo en mi inglés básico les expliqué que no les iba pedir permiso sino que por una cuestión de seguridad les avisaba que iba a andar por la ruta”.

Entre las emociones más fuertes del viaje, el cutralquense recordó su ingreso al cementerio de Darwin “adonde descansan nuestros soldados, eso es muy emotivo, te afloja”. También mencionó que en su alojamiento en San Carlos recibió alojamiento de un kelpers “que no nos quería, pero en su inglés me dijo que era muy valioso el pedalear por Malvinas y luego en castellano ´mi casa es su casa”. En la cena –contó- hablaron de Malvinas y -él me decía Falklands-, de la guerra, de lo que vino después, todo con mucha amabilidad. Otra vez un lugareño conversó con él en la ruta, sorprendido por verlo pedalear, y en otras cenas con otros malvinenses “todo con mucho respeto”.

Vinculado con la industria del petróleo a través de su padre, Stoessel tiene raíces en Cutral Co y actualmente vive en Caleta Olivia, adonde desarrolla actividades como Ingeniero Agrónomo, forma parte de la sede local de la Universidad Nacional San Juan Bosco, está reconstruyendo su taller de bicicletas –lo consumió el fuego hace pocos meses- y también ha tenido experiencias radiales a través de un programa propio. En enero de este año recorrió la provincia de Santa Cruz, también en bicicleta.