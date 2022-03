El mundo desconocido de los deliverys

Desde hace ya un tiempo que las calles y veredas de Neuquén se ven invadidas por jóvenes en bicicletas y motos con cajas de delivery en sus espaldas. El delivery a través de aplicaciones comenzó hace al menos tres años en la ciudad pero fue durante la pandemia que este servicio con sede en Capital Federal se instaló de manera definitiva en la rutina de los neuquinos. Sin embargo, poco se sabe de esta modalidad que logró acaparar la demanda de trabajo de extranjeros.

El trabajo ¿perfecto?

Un celular con acceso a internet y una bici es todo lo que se necesita para convertirse en un delivery. Llenar un corto formulario alcanza para convertirse en un repartidor de plataformas como Pedidos Ya. Sin experiencia, sin mayores requisitos, manejan sus propios horarios... ¿El trabajo perfecto? A primera vista parece serlo, salvo por la completa informalidad, falta de cobertura en caso de accidentes, duras sanciones y sin sueldo fijo ni obra social...

Los trabajadores no tienen interacción con ninguna persona, es todo a través de la aplicación y por WhatsApp. Nadie los respalda, un jefe o un coordinar, son totalmente autónomos en su trabajo diario. Su jornada laboral depende totalmente de ellos, pero si no trabajan entre 8 o 12 horas diarias no les reditúa económicamente y luego son menos los pedidos que la empresa les envía a través de la aplicación por inactividad, ya que su sueldo depende únicamente de la cantidad de entregas que realicen.

Además, no disponen de cobertura en materia de salud laboral, pago de aguinaldo y el otorgamiento de vacaciones. Si sufren alguna dolencia o enfermedad casi que están obligados a ir a trabajar, porque si no lo hacen, no cobran.

Son monotributistas, pero no son libres. La empresa ejerce sobre los trabajadores una dirección, ellos tienen una dependencia técnica, económica y jurídica. Les dan premios y castigos, hasta llegan a bloquearlos si se niegan a hacer alguna entrega.

No es casualidad que este tipo de trabajos haya surgido en pleno auge neoliberal en América Latina. La cultura del ciudadano autogestivo llegó también al modo de empleo, revistiendo de beneficios a la pura informalidad. Sin embargo, logró acaparar la demanda de trabajo de muchos extranjeros que llegaron al país. Se cree que de diez trabajadores, al menos siete son venezolanos o colombianos.

La cara visible de la cuarentena

Hace al menos tres años el delivery a través de una aplicación comenzó a funcional en la capital neuquina, pero fue recién durante la pandemia que se instaló en la rutina de todos, ya que cuando los comercios pudieron reabrir, se permitía solamente la modalidad "Take out", y así fue como este servicio explotó.

Los repartidores eran la única conexión entre los restaurantes y el consumidor. Es por eso que se convirtieron en una salvación, pero también en la cara visible de algunas de las frustraciones de las personas, los depositarios de la angustia. Si había alguna demora o error por parte del local de comida, los repartidores soportaban los malos tratos e incluso, las malas puntuaciones, que hacían que el trabajador sea penalizado por la empresa.

La pesadilla de los taxistas

Bicicletas y motos invadieron las calles neuquinas y generaron un fuerte impacto en el tránsito. Quienes más lo sufren son los taxistas, que deben esquivar los trabajadores que muchas veces van a alta velocidad para llegar a tiempo con la comida.

Si ocurre un accidente, la falta de seguro hace que en el caso del taxista, deba hacerse cargo él de los daños ocasionados a su auto. Y en el caso del repartidor, ellos mismos deben arreglar sus bicicletas o motos. Si alguno sufre alguna herida, también debe pagarse la atención médica.

Las consecuencias de un siniestro son muy altas, tanto para el taxista como para el repartidor, que deben convivir en las concurridas calles de Neuquén para poder "llevar el mango" a la casa.