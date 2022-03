El MPN juega fuerte en la Universidad neuquina

El lunes, en las horas previas al 50 aniversario de la puesta en marcha del primer año de cursadas, el gobernador y presidente del MPN, Omar Gutiérrez, destacó la capacidad dirigencial de las mujeres neuquinas y expresó sus deseos de que la Universidad Nacional del Comahue (UNCo) vuelva a tener una rectora.

Lo dijo durante una conferencia que compartió con el conductor de esa prestigiosa casa de altos estudios, Gustavo Crisafulli, y en la que no hizo nombres. Claro está que la cuestión no pasó desapercibida, al menos no para los mundillos político y universitario.

Sucede que en la segunda mitad de mayo se elegirán autoridades y la gestión de Crisafulli llegará a su fin. La candidata de Convergencia -espacio al que este pertenece- es la historiadora y actual decana de la Facultad de Humanidades, Beatriz Gentile.

La relación no es nueva. Por el contrario, el MPN y la UNCo tienen el mismo padre: el ex gobernador Felipe Sapag y suelen tener pasajes de fuertes lazos familiares, como los que ostentan hoy en día. De hecho, en esa conferencia, el gobernador destacó tanto la trayectoria de Ana Pechen, ex rectora y ex vicegobernadora, como el trabajo del intendente Mariano Gaido para reencausar la relación entre la Universidad y el municipio.

Gutiérrez acredita el hecho de ser el primer egresado de la UNCo en llegar a gobernador. El título de contador público nacional que le otorgó la Facultad de Ciencias Económicas le permitió ser presidente del Banco Provincia (BPN) primero y ministro de Economía del ex gobernador Jorge Sapag, después.