Prestó su auto y lo llamaron para coordinar la transferencia

Llenó de empatía por un problema grave de salud que sufría un amigo, no dudó ni un segundo de entregarle la llave de su Renault Sandero para que pudiera viajar. "Andá tranquilo, usalo y después me lo devolvés cuándo hayas solucionado todo", le dijo confiado en que todo iba a estar bien. Sin embargo un llamado telefónico lo alertó que su auto ya no estaba en las manos de quien parecía su amigo.

Hace unos 15 días, un viedmense le entregó las llaves de su auto a un amigo, quien debía viajar urgente por cuestiones médicas. Y aunque de vez en cuando intercambiaban mensajes de WhatsApp para saber como estaba todo, le pareció un tanto desatinado preguntarle por el auto, así que siempre se limitaban a hablar de temas médicos y cómo avanzaba el tratamiento. Pero el pasado domingo recibió un llamado a su celular para pedirle datos sobre el auto.

La persona que lo llamó se interesó en cómo estaba de papeles, si estaba a su nombre y si estaba todo en condiciones para poder hacer la transferencia lo antes posible. Sin entender demasiado, el hombre comenzó a preguntar y a interiorizarse de por qué estaba tan interesado en saber detalles del Sandero modelo 2017.

El hombre que lo llamó lo alertó de que el auto se encontraba a la venta en una concesionaria en Bariloche y que se lo veía muy lindo, por lo que decidió llamarlo para sacarse todas las dudas sobre los papeles antes de hacer la operación. Y sobre todo, como está radicado en Viedma, coordinar de qué manera se haría la transferencia, "para no tener problemas", le dijo.

El damnificado se presentó pocos minutos después en la Comisaría 1° de la capital rionegrina, donde dejó sentada la denuncia. Por el caso intervino la Fiscalía 2, que logró tramitar rápidamente una orden de secuestro y exhortar a la Justicia de Bariloche para que se ubique el vehículo y se lo ponga al resguardo.

Desde la Comisaría 28° de Bariloche lograron encontrar el auto que estaba en una agencia y el encargado aseguró que lo había recibido como parte de pago en una operación. De todas maneras se cumplió con la orden judicial y se secuestró el Sandero, al tiempo que el reventa quedó vinculado a una causa que se abrió por encubrimiento.