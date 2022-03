Sacaron un crédito a su nombre y condenaron al Patagonia

El llamado al celular desde un número de Buenos Aires fue para informarle de un premio que se había sorteado por un canal de televisión y que la hacía beneficiaria de 150.000 mil pesos en efectivo y un TV Led. Pero para acceder a la suma debería ir a un cajero automático, digitar un número que le darían a través de WhatsApp y que el comprobante debía enviarlo por foto. Sin embargo todo se trataba de un engaño que ahora la Justicia resolvió que deberá hacerse cargo el Banco Patagonia.

La víctima debió recurrir a la Justicia porque desde el banco solo se limitaron a descontar los casi 15 mil pesos de cuota que debía afrontar por un crédito personal de 266.820 pesos, suma que perdió a través de distintas transferencias que se registraron instantes después de recibir la llamada. Incluso le sacaron hasta los 12 mil pesos de cuota alimentaria de su hijo.

La estafa le sucedió a una mujer de Catriel, quien creyó lo que le decía un falso representante de YPF, quien la engañó y le aseguró que había ganado un premio de 150 mil pesos y un TV Led, que todo había sucedido en vivo por la pantalla de Crónica TV. Por lo que ella, ilusionada, concurrió al cajero automático del Banco Patagonia, cumplió los distintos pasos que le indicó la persona que le hablaba por teléfono e instantes después le llegó un mail en el que se confirmaba el cambio de claves. Y luego, en un segundo mail, le informan que se le había otorgado un crédito personal por 266.820 pesos.

Al inicio del proceso se ordenó una medida cautelar que impedía los descuentos de la cuota del crédito. Pero el banco no obedeció por lo que se le aplicó una multa diaria de 5 mil pesos. Posteriormente, el agente financiero de Río Negro no respondió a la demanda por daños y perjuicios, por lo que fue declarado en rebeldía. En el planteo de la víctima, queda en claro que todo esto sucedió un fin de semana en el que el banco no cuenta con atención al cliente.

El fallo, que es de primera instancia y aún no está firme porque puede ser apelado, dispuso la nulidad del préstamo. Y encuadró la resolución en una relación de consumo. Consideró la existencia de una "vicio de la voluntad" en la obtención del préstamo, debido al engaño. La condena indica que el Patagonia deberá devolver todas las sumas de dinero debitadas más los intereses. Y además deberá pagar 60 mil pesos en concepto de daño moral por la afectación a la tranquilidad de la clienta.