Nadia Márquez: “Quien viola no es un pastor”

La concejala capitalina por la Democracia Cristiana y pastora de la Iglesia Evangélica, Nadia Márquez, se refirió al caso del pastor que -esta semana- fue llevado a juicio, acusado de haber cometido delitos aberrantes.

“Los evangélicos no somos de los que esconden o justifican los delitos”, dijo la concejala y agregó: “Cárcel a quien viole a cualquier niño, se haga llamar pastor, vecino, padre, maestro, cura o lo que sea”. “En segundo lugar, me permito decir que quien viola no es un pastor, es un delincuente”, reforzó.

El caso al que refirió Márquez es el de un pastor evangélico al que se le endilga haber abusado sexualmente de una adolescente y de un niño, delitos que perpetró en la casa de una de las víctimas, en una localidad cercana a la ciudad de Zapala.

Desde la Justicia neuquina se informó que una de las víctimas ya tiene 20 años y aseguró que este sujeto (que se hacía pasar por amigo de la familia) la sometió a reiterados abusos sexuales, entre 2011 y 2015.