Viven en calles sin nombre y no pueden comprar por Internet

“Hay miles de neuquinos que viven en calles sin nombre y en casas que no tienen números”, planteó el ex diputado nacional por el PRO, Leandro López y agregó: “Sus direcciones son Manzana x Lote x, lo que genera muchas complicaciones, desde conseguir trabajo hasta para comprar algo por Internet”.

Pueden comprar online e ir a retirarlas al correo, pero eso implica una serie de gastos y una pérdida de tiempo, que se evitaría con el simple hecho de bautizar a las arterias de la ciudad de Neuquén que hoy carecen de identidad.

“El municipio debe hacer un plan de ordenamiento urbano para resolver esto; son cosas simples que traen muchos beneficios”, señaló durante una de sus recorridas por los barrios capitalinos en procura, se supone, de posicionamiento político de cara al calendario electoral de 2023, previo paso por internas y armados de listas en lo que resta de este año.

En sus timbreos, López -quien también fue concejal- dialoga con vecinos sobre cuestiones que tienen que ver con los servicios. “Patricia y Daniel son neuquinos trabajadores y esforzados; viven hace más de 20 años en sector Las Flores de Barrio Cuenca 16, y no tienen gas”, planteó en uno de sus posteos y agregó: “Es duro ir a una reunión de trabajo con olor a humo en la ropa” por la calefacción a leña.

López adhiere a la propuesta del ex intendente de Cutral Co, Ramón Rioseco, de conformar un frente electoral con sectores macristas y del peronismo, para enfrentar al MPN en los próximos comicios. Hasta ahora, la idea no ha cosechado muchos adherentes que digamos.