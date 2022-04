La base china y la insufrible Autobuses Neuquén

En la semana que termina hubo varias noticias trascendentes, desde el viaje del gobernador Omar Gutiérrez a Houston, en busca de nuevas inversiones para Vaca Muerta, hasta la difusión de los índices inflacionarios, que volvieron a desnudar las flaquezas del gobierno de Alberto Fernández. Pero no fueron las únicas, ya que también concentraron el interés de neuquinos y neuquinas, los comentarios sobre la estación espacial china en tiempos de guerra, los alquileres, las desventuras de la lastimosa Autobuses Neuquén y otras yerbas. Veamos...

Argenchina made in Neuquén

La estación espacial china que se ubica en proximidades de Las Lajas (Neuquén) suele ser motivo de especulaciones, generalmente por parte de quienes ocupan roles de oposición en el escenario político nacional. Ahora, en tiempos de guerra, la cuestión toma otro color y se trazan hipotéticos escenarios; acaso ¿Qué utilidad pueden tener esas enormes antenas si China decide apoyar a Rusia, en su sangrienta invasión a Ucrania?

Esto dijo a Mejor Informado el ingeniero en Telecomunicaciones, José Kucher: “En caso de un conflicto, esta antena tiene la posibilidad de apuntar a satélites de telecomunicaciones o militares de países de occidente”; entonces, “que se utilice con fines militares es una posibilidad latente, porque la infraestructura está”.

El 4 de abril visitó esa estación china el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Daniel Filmus y eso generó inquietudes entre diputados provinciales neuquinos (de JxC), que le pidieron explicaciones al gobierno de Alberto Fernández. Quizá reciban una respuesta, pero ¿Será convincente?

Ya genera fastidio

La ex Indalo (en los papeles, Autobuses Neuquén) ya es una abonada al resumen de la semana; es que siempre tiene un nuevo problema. Ahora volvió a convertir en peatones a sus usuarios por un asunto que no le es ajeno, sino todo lo contrario. Esto sucedió: un puñadito de ex parejas de choferes bloqueó la salida de los colectivos, con el argumento de que la compañía no les había transferido los montos que descontó de las cuentas de sus empleados, en concepto de cuota alimentaria.

El conflicto se solucionó en unas horas, la Municipalidad de Neuquén prometió sanciones y desde la Izquierda capitalina se reclamó que esos castigos sean aleccionadores. Apenas un par de días antes, la ex Indalo había embolsado una compensación de 16.369.396,10 pesos por diferencias en los pagos realizados a lo largo de 2021. Todos los meses, el municipio le paga un anticipo de subsidios nacionales, provinciales y municipales (que en marzo fue de 51.765.431 pesos).

¡Cómo te parto!

“¡Ay morocha, cómo te parto!” La leyenda está incluida en una serie de carteles que pegó la secretaría de Movilidad y Servicios al Ciudadano de la Municipalidad de Neuquén, en su campaña contra el acoso callejero. El cartel, pegado en el interior de colectivos urbanos, agrega: “Si te incomoda leerlo imaginate escucharlo”.

Los tiempos han cambiado y el municipio se propuso llamar a la reflexión, en la Semana Internacional contra el Acoso Callejero, que extenderá hasta el 17 de abril. “Teniendo en cuenta que uno de los lugares donde las mujeres sufren este tipo de violencia es el transporte público, surgió la idea de hacer acciones en esta área”, explicaron.

El viejo truco de la estafa

Es tan vieja como descarada. Pero la estafa en la venta de vehículos sigue sorprendiendo a incautos que confían en sujetos inescrupulosos; bah, en delincuentes. Esta semana se conoció el caso de un hombre de Venado Tuerto (Santa Fe) que les pagó cerca de un millón de pesos por una camioneta a un par de malandras, que nunca se la entregaron. Entonces hubo una denuncia y dos detenciones, aquí en Neuquén: un hombre y una mujer de la comunidad zíngara. La Toyota quedó secuestrada y es de esperar que se la entreguen a la víctima.

El descaro de estos dos fue tal que, según contaron fuentes judiciales, durante el supuesto viaje hacia Venado Tuerto para llevársela a su domicilio (y que jamás realizaron), le pidieron que les transfiriera otros 70 mil pesos con la argucia de que había tenido un desperfecto mecánico ¡Increíble!

Prohibidos los niños

Suena fuerte, pero tal como sucede en otras provincias y ciudades del país, en Neuquén hay propietarios de viviendas y departamentos que prohíben niños y adolescentes. En otras palabras, no les alquilan a las familias que tienen chicos; cuestión que diputados provinciales del Frente de Todos consideran discriminatoria. Es por eso que presentaron un proyecto en el que proponen multar a quienes incurran en estos procederes. Quienes están a favor de esas restricciones lo explican en los ruidos molestos y en los eventuales daños a las propiedades; mientras que aquellos que están en contra lo juzgan, como se dijo, una discriminación lisa y llana.