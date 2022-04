UnTER quiere echar del gremio a la ministra Jara Tracchia

Lejos de calmar los ánimos de los maestros, el accionar de la gestión Carreras los enoja cada vez más. Tras la primera jornada de paro de los docentes rionegrinos, con un nivel de adhesión del 98%, el gobierno provincial emitió la resolución 2620 que lleva la firma de la vocal gubernamental del Consejo Provincial de Educación, Angélica Portales que autoriza el descuento de los días de paro.

La determinación expresó que “se ordena el descuento salarial para los días 2 y 3 de marzo y 5 de abril de 2022 a todos los docentes dependientes del Consejo Provincial de Educación que no se hubieren presentado a cumplir las obligaciones para las cuales han sido designados, con motivo de las medidas de fuerza adoptadas por la UnTER”.

La respuesta del gremio no se hizo esperar. Señalaron que “frente a la contundente adhesión a la jornada de paro con un 98%, la única reacción del gobierno provincial es el descuento. La ministra Jara Tracchia lo expresó a través de los medios. Pretenden apagar el fuego con nafta, disciplinar a los trabajadores de la educación y no respetar el legítimo derecho a huelga consagrado en la Constitución Nacional. Los docentes de toda la provincia que salieron a las calles de cada localidad a manifestar su bronca e impotencia que generó un ministerio de Educación que no escucha a sus trabajadores”

Y eso no fue todo. Agregaron que “desde el Consejo Directivo Central no sólo repudiamos esta conducta antisindical, si no que impulsamos la expulsión de la UnTER de esta funcionaria. Tal cual lo hicimos en agosto de 2014 con el ministro-maestro Marcelo Mango”.

“Se les incendia la provincia, y lejos de buscar soluciones a este conflicto del que son únicos y absolutos responsables, siguen con la venda en los ojos sin querer hacer una lectura de la realidad. Ante la situación de reclamo de los otros sectores gremiales estatales, exigimos que convoquen en forma urgente a la mesa del salario, tal lo planteado oportunamente en la paritaria del 18/04, porque entendemos que todos los trabajadores de la provincia necesitamos y merecemos un salario digno”, concluyeron desde UnTER.

El antecedente: la expulsión de Marcelo Mango

En agosto de 2014 el Congreso de UnTER, que se realizó en una carpa blanca instalada en las puertas del ministerio de Educación expulsó al por entonces ministro Marcelo Mango, como afiliado al gremio de los docentes rionegrinos.

Entre los argumentos de la expulsión se mencionaron la traición de los mandatos definidos en congresos y los principios de la organización, cuando ordenó el descuento de días de paro y avaló el cierre indiscriminado de cargos. Además, impulsó resoluciones que atentaron contra la estabilidad laboral y violaron el Estatuto Docente.

