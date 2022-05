Hizo 100 kilómetros a caballo en reclamo de sus tierras

Un criancero viajó desde Añelo a Neuquén a caballo, hizo más de 100 kilómetros junto a su hijos reclamando usurpación de sus tierras en las que vive y trabaja hace más de 20 años. Según denunció Ernesto Fernando Kral , una empresa privada ocupó gran parte de su predio hace más de tres años, y debido a eso tuvo problemas para trabajar y vivir allí.

Kral, junto a sus hijos y peones, arribaron a la capital neuquina pasadas las 11 de la mañana, y se apostaron en la puerta de Casa de Gobierno en busca de respuestas. "Cuento con protección judicial, y pese a eso no tengo respuestas ante mis reclamos", sostuvo el hombre cansado de cabalgar, en diálogo con las cámaras de 24/7 Noticias.

.

"No me interesa cortar cortar rutas, porque me intención no es molestar a los que laburan, pero el gobernador Omar Gutiérrez o sus funcionarios tienen que atender nuestra esta situación. Se trata de una empresa que se dedica a las arenas que traen de Chubut y la acopian. También tienen una cantera y hormigón", comentó Kral.

Según denunció, hace tres años (antes de la pandemia), ingresaron "forzando candados y con custodia policial. En total son más de 300 hectáreas las que nos arrebataron".