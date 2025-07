Con un Palmer brillante, Chelsea toma ventaja ante Palmeiras

Con un arranque fluido de Chelsea desde su mediocampo, el conjunto inglés se impone a Palmeiras 1 a 0 gracias al gol de Cole Palmer a los 15 minutos en Filadelfia.

Por el momento, los de Londres se convierten en rivales de Fluminense en semifinales, después de la victoria de los cariocas sobre Al Hilal 2 a 1 en el primer turno del viernes en el Mundial de Clubes.

3 Minutos del segundo tiempo. Chelsea decidido a defenderse con la pelota. Palmerias se adelanta en el campo y va en búsqueda del empate. Los espacios en defensa pueden ser claves.

23:08 Comienza del segundo tiempo. Chelsea 1 Palmeiras 0.

Análisis del primer tiempo

El conjunto dirigido por Enzo Maresca justifica la victoria parcial, dentro de un trámite en el que copó el juego de mitad de cancha, tomó posesión de la pelota después de los primeros cinco minutos y sorprendió con la posición de Cole Pañmer, cerca de Enzo Fernández para generar desde la asociación.

La única emoción de los primeros 45 minutos fue una notable definición del ex Manchester City, otro de los cracks incomprendidos por Pep Guardiola. Es cierto que Palmer no es un jugador constante, suele tomarse sus largas licencias en el juego de un mismo partido, pero cuando se enciende, todo se simplifica. Esta noche lo sufre Palmeiras en Filadelfia.

Abel Ferreira, tomó nota de ello y en el último cuarto adelantó a Richard Ríos para que salga a buscarlo decididamente y así cortar los circuitos de creación de un Chelsea en alza durante la competencia que no lo señaló como candidato en la partida, pero que se sigue encontrando con su mejor forma.

Acciones del primer tiempo

45+2 Amonestado Liam Delap en Chelsea. Final del primer tiempo.

41 Minutos. En los pies de Estevao, Palmeiras genera lo primero en ofensiva. Buena jugada que termina en un cabezazo débil a las manos del arquero Robert Sanchez. Malo Gusto, el primer amonestado del partido para Chelsea.

39 Minutos. Se pone fuerte el partido. Muchas infracciones fuertes que no recibieron a tiempo la sanción disciplinaria por parte del árbitro Alireza Faganhi.

33 Minutos. Gran jugada colectiva de Chelsea que termina en el remate desviado de Nkunko. Gran primer tiempo del mediocampo inglés.

29 Minutos. Chelsea domina las acciones y justifica la victoria parcial. El arranque de Palmeiras había sido pretencioso, pero rápidamente perdió la posesión y comenzó a ser dominado.

19 Minutos. Remate de Enzo Fernández, desde afuera del área, a las manos del arquero. El conjunto inglés llega con frecuencia y copó el juego de mitad de cancha.

18 Minutos. Palmer comienza a convertirse en una pesadilla para el Palmeiras. El inglés juega desde el mediocampo y tiene todo. Cuando sintoniza en tres cuartos, es de los mejores del mundo.

15 Minutos. Gol de Chelsea. Palmer, remate desde afuera del área. Buen remate de zurda, pegada al palo del arquero Weverton.

5 Minutos. No hay dominador del partido. Palmeiras no sede la iniciativa. Chelsea busca la pelota como una manera de llevar las acciones al campo rival, pero no la resulta sencillo.

22:04 comenzó el partido en Filadelfua, ante una multitud de hinchas de Palmeiras que se hacen oír desde la primera jugada. Los brasileños salen a plantarse en campo inglés. Nada de meterse atrás. El primer remate al arco es de Fucks para el "Verdeao".

Pedro Neto, intregrante de la plantilla titular del Chelsea, ingresó al campo de juego con una camiseta azul que portaba los nombres de Diogo Jota y André, los hermanos trágicamente fallecidos en España, mientras conducían el vehículo particular rumbo a las pretemporadas de Liverpool y un club de ascenso portugués, respectivamente.

Ya formados en el círculo central, el futbolista compañero de Diogo Jota en la Selección de Portugal, desplegó la casaca en compañía de Enzo Fernández, hoy capitán de Chelsea, en su honor. Mientras tanto, casi la totalidad del estadio acompañó con respeto el minuto de silencio.

Este partido, que definirá al segundo semifinalista de la competición, está programado para las 22:00 (hora de Argentina) y se disputará en el Lincoln Financial Field de la ciudad de Filadelfia, que tiene capacidad para 70 mil espectadores. El árbitro del encuentro será Alireza Faghani, que es iraní pero está nacionalizado como australiano.

El Palmeiras, que está teniendo un gran año, se clasificó a esta instancia luego de avanzar como primero en el grupo que compartió con el Inter Miami de Estados Unidos, el Porto de Portugal y el Al Ahly de Egipto. Luego, en los octavos de final, eliminó al Botafogo, vigente campeón de América, por 1 a 0.

Los dirigidos por el portugués Abel Ferreira, que los guio hacia el título en la Copa Libertadores 2020 y 2021, sueñan con el primer título del club en esta competencia, donde cayeron en la final de 1999 cuando llevaba el nombre de Copa Intercontinental y del Mundial de Clubes 2021, en su antiguo formato.

El Chelsea, por su parte, tuvo un inicio complicado en la competición ya que terminó segundo en el Grupo D tras caer con el Flamengo de Brasil, aunque en los octavos de final se recuperó y goleó 4-1 al Benfica de Portugal en tiempo extra.

Pese a las complicaciones que tuvo en el inicio de este Mundial de Clubes, el equipo conducido por el italiano Enzo Maresca y que además cuenta con el mediocampista argentino Enzo Fernández, tiene una buena oportunidad para acceder a la final ya que se le abrió bastante el cuadro.

A último momento se confirmó la baja de Reece James, el defensor que habitualmente es el capitán de los ingleses. Como consecuencia de ello, el argentino Fernández porta la cinta del equipo de Londres.

Esta no será la primera vez que el Palmeiras y el Chelsea se enfrenten en un Mundial de Clubes, ya que se cruzaron en la final de la edición de 2021 y el equipo inglés se llevó el triunfo por 2-1 en tiempo extra.

Formaciones confirmadas

Palmeiras: Weverton; Bruno Fruchs, Vanderlan, Agustín Giay, Micael; Richard Ríos, Emiliano Martínez, Alano; Vitor Roque, Facundo Torres, Estevao. DT: Abel Ferreira.

Chelsea: Robert Sánchez; Marc Cucurella, Levi Colwill, Trevoh Chalobah, Malo Gusto; Enzo Fernández, Roméo Lavia, Cole Palmer; Pedro Neto, Liam Delap, Christopher Nkunku. DT: Enzo Maresca.

El partido se podrá ver a través de DAZN y DSports