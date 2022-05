¿Son seguros los barrios cerrados de la región?

Durante el fin de semana, la ciudad de General Roca amaneció convulsionada por el impresionante hecho delictivo que ocurrió en un reconocido barrio privado de la localidad rionegrina. Delincuentes armados ingresaron a una exclusiva zona, golpearon a los propietarios de una vivienda, luego huyeron, volcaron y uno de los ladrones murió. La pregunta que se comenzaron a hacer los vecinos del barrio cerrado después de este hecho fue unánime: ¿Son seguros los barrios privados de la región?

"En general, la gente que puede adquirir este tipo de lotes busca cercanía, prestigio y pertenecer a un lugar, más allá de construir una casa. La inseguridad es un tema sensible para toda la Argentina, no solo en General Roca y la propia seguridad no la da el barrio cerrado, sino la localidad en donde se viva", comentó Ana Corrales, martillera y corredora pública inmobiliaria, en una charla con La Primera Mañana.

"En el caso de Neuquén pasa algo único con el desarrollo inmobiliario, ya que se están loteando zonas cercanas al río y también en la meseta. Esto tiene que estar acompañado, lógicamente, de seguridad. Nosotros como desarrolladores de estos lotes podemos ofrecer seguridad, pero va también de la mano con la delincuencia que hay en todos lados", comentó Ana Corrales en AM550.

La búsqueda de vivir en barrios cerrados o privados cada vez es más frecuente entre los que pueden acceder a este tipo de negocios. Sin embargo, en los últimos años los hechos delictivos han planteado la pregunta sobre si la seguridad está a la altura de una fuerte inversión en un lugar de estas características.