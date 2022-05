Guillermo Moreno pide las renuncias de Alberto y Cristina

Guillermo Moreno considera que el gobierno fracasó, y está convencido de que Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner deben renunciar, para que la Asamblea Legislativa designe a un nuevo presidente hasta 2023. Asegura que esa es la única forma de evitar que actores de la oposición (entre los que mencionó a Carlos Melconian) concreten su “objetivo” de terminar con el peronismo.

El ex director de Comercio Interior durante los gobiernos de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández de Kirchner, hizo estas declaraciones durante una entrevista que le realizaron en Pórtense Bien, programa de la AM550, que conducen Claude Staicos y Rubén Boggi. “Lo que Alberto Fernández no tiene en su cabeza es la doctrina peronista, tiene otra doctrina, que es la social demócrata; este gobierno no tiene nada de peronista”, acusó.

Durante la entrevista, el empresario, político y economista se dirigió a la ex presidenta y esto dijo: “Mire Cristina, usted sabe que Alberto Fernández es social demócrata, porque lo conoce igual que yo, entonces cuando usted comete tamaño error (de designarlo candidato) sabe que este muchacho va a tomar decisiones en función de su marco conceptual; y no es que Alberto Fernández traicione el ideario peronista, él no es peronista y lo que está haciendo (en materia de economía) es coincidente con lo que él piensa; el problema, en todo caso, es la decisión tomada para la máxima magistratura de la Nación”.

“Cristina tiene que pedir perdón”, sostuvo y agregó: “Este gobierno fracasó y la opción que queda es un gobierno peronista que nos ponga competitivos para 2023, si no esa elección ya está perdida, porque los sectores humildes y los trabajadores le dieron la espalda al peronismo, por eso perdieron la elección de medio término”.

“¿Estamos a tiempo de revertir esta situación?” se preguntó. Y se respondió: “Sí, si cambia el gobierno dentro de ley y el orden”, es por eso que a su entender “no hay otra alternativa” más que “aplicar la ley de acefalia; y para eso se tienen que dar los extremos, que son las renuncias de Alberto y de Cristina”. Consultado por Sergio Massa respondió que “estará en la cadena de sucesión horas o días, y la Asamblea Legislativa elegirá al presidente que termine el mandato”.

“Creo que el nuevo presidente debe ser un gobernador veterano, peronista, que haya atravesado el `89, que haya atravesado el 2001 y que tenga el respaldo del peronismo para llegar al 2023 de una manera competitiva”, señaló.

Moreno también habló de Javier Milei, a quien comparó con un adolescente “enamorado del amor” que cuando madure podría sumarse al peronismo. Diferente fue su opinión de Melconian, a quien consideró parte de un supuesto plan para terminar con el peronismo; y fue ahí donde argumentó aquello de la ley de acefalia: “Si uno ve que viene el mal, hay que trabajar por el bien común”.

También se expresó crítico del gobierno de Alberto Fernández en cuanto a sus políticas exteriores. “En términos internacionales este gobierno no sabe hacia dónde va, de la misma manera en que no lo sabía Macri”, concluyó.