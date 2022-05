Masiva manifestación policial y crece la tensión

El aumento de la semana pasada no conformó a los policías, que abrieron la semana con una masiva protesta en Viedma que fue acompañada a la distancia por marchas en las ciudades más importantes de Río Negro. El reclamo por un sueldo digno es permanente y esta mañana se lo dejaron en claro al secretario de Justicia de la provincia, al que le dijeron "la seguridad de la provincia está en grave peligro, se lo adelantamos".

La movilización de policías en actividad y retirados se hizo sentir con un gran caos. En Viedma, marcharon y en la puerta de la Jefatura pidieron ser recibidos por el Comisario General Osvaldo Tellería, quien no salió. Sin embargo lo hizo el subjefe Orlando Cañuqueo a quien le entregaron un petitorio. En un clima de mucha tensión, sólo se limitó a escuchar las quejas de sus camaradas, quienes les exigieron que "vaya usted, ponga la cara", y luego el vocero de los retirados, le recriminó: "Si no se las aguanta, pida la renuncia y váyase. Hay que tener dignidad, cuando uno no puede solucionar las cosas, tiene que dar un paso al costado".

Luego, sabiendo que la cúpula policial responde a las políticas de la ministra Betiana Minor, llegaron hasta el Ministerio de Trabajo, donde tampoco fueron atendidos por la autoridad máxima y el que debió escuchar los planteos fue el secretario de Justicia, Mariano Sacchetti, a quien le advirtieron sobre la posibilidad de autoacuartelamientos.

"Le venimos a decir, que la seguridad en la provincia de Río Negro está en grave peligro. Se lo adelantamos, que la seguridad pública en la provincia entra en terapia intensiva", y remarcó antes de entregarle el petitorio sobre los puntos de mejora que pretenden los uniformados que "corre serio peligro la seguridad pública, el que avisa no traiciona", le dijo Patiño, uno de los policías retirados que impulsan las marchas en reclamo de aumentos salariales.

La realidad indica que cada vez está más cuestionado el accionar de la Jefatura, Tellería y su segundo Cañuqueo estarían con los días contados y sólo falta que desde el gobierno se oficialice la designación de una mujer al frente de la fuerza.

En tanto, el aumento ofrecido la semana pasada, que garantiza que ningún policía del escalafón cobre menos de 85 mil pesos y un administrativo tendrá un piso de 65 mil, ambos quedan por debajo de los índices de la canasta básica alimentaria que publicó el INDEC el mes pasado.