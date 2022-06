Vecina agresiva y estudiantes violentos

Las temperaturas bajo cero, la persistencia en la bajante del Limay -producto de la sequía- y la eliminación lisa y llana de la obligatoriedad de los protocolos sanitarios que se habían implementado para evitar la propagación del Covid-19, fueron temas de la semana que está a punto de terminar. Pero no fueron los únicos, ya que hubo otros que también concentraron el interés de los lectores. Entre ellos, la vecina que rompe los vehículos que estacionan en “su” cuadra, las amenazas en las escuelas, y el sujeto que le robó a su pareja mientras esta agonizaba. Eso no es todo, hay más; veamos…

Doña iracunda

El inadmisible proceder de una doña que vive a escasos metros de la Jefatura de Policía, en la ciudad de Neuquén, generó múltiples reacciones en las redes. Y en verdad no es para menos, ya que con supuesta impunidad y una evidente dosis de ira, ataca a los vehículos que estacionan en lo que considera “su” cuadra. Dicen que no discrimina entre vecinos y ocasionales, y que arremete contra todos y todas.

Quienes conocen del tema, porque lo han padecido, aseguran que desde hace años esta doña se dedica a decorar con bosta de perro los parabrisas, a arrojar piedras y a lanzar botellazos. Para colmo de males, la violencia fue en aumento y ahora tajeó literalmente las cubiertas del auto de una vecina, con el consecuente daño económico. Los vecinos preguntan ¿Por qué nadie le pone freno?

Tema de hoy: amenazas

Las amenazas en las escuelas neuquinas no son novedad. Primero se padecieron en la EPET N 5. Ahora sucedió en otras dos secundarias: el CPEM N 53 y el CPEM N 54. Los ejecutores de estas intimidaciones -en realidad, delitos- son supuestamente alumnos que tienen atemorizadas a las comunidades educativas.

“Voy a cagar a tiros a todos”, fue una de las frases que afectaron el dictado de clases en una de las escuelas de la ciudad capital. Hace ya algunos años, en la ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires, sucedió algo similar; entonces se realizó una denuncia, se investigó, se dio con uno de los teléfonos de los que provenían las amenazas; y el alumno, que acababa de cumplir los 18 años, terminó procesado.

Sin dignidad

El proceder de un sujeto, residente en la ciudad de Neuquén, indignó a la gran mayoría de quienes tomaron conocimiento del tema ¿Qué hizo? le robó a su pareja mientras esta agonizaba, producto de una cruel enfermedad; y le siguió robado aún después del penoso desenlace. Los investigadores aseguran que se hizo de las claves que la mujer guardaba en una agenda y que se transfirió 3 millones de pesos y algo más de 12.500 dólares. El sujeto este se apoderó de la tarjeta de débito, también de una notebook y comenzó a robarle “en cuotas”. Más allá de lo indigno de su proceder, ahora se lo investiga por la presunta comisión de un delito.

Entre los sismos y el pillaje

La localidad neuquina de Sauzal Bonito viene padeciendo una serie de movimientos sísmicos que agrietan paredes y mantienen más que preocupados a sus habitantes. Hay quienes lo relacionan con la actividad petrolera y quienes no. En fin, para descubrir el origen, la provincia y el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres) decidieron instalar sismógrafos. Entonces comenzaron a construir la base y ¿Qué pasó? Aparecieron los amigos de lo ajeno y no sólo se robaron parte del alambrado perimetral, sino que también rompieron candados. Aunque sorprenda (o quizá no tanto), el vandalismo tiene antecedentes recientes en esa zona.

En efecto, en febrero habían robado baterías y otros elementos de una instalación temporaria. Así es muy difícil resolver los problemas.



Milei despierta pasiones

Por su gesticulación sobreactuada, sus gritos y sus dichos, Javier Milei es de esas personas que difícilmente puedan pasar desapercibidas. Por el contrario, es de aquellas personas que despiertan pasiones, a favor y en contra, como acaba de ocurrir aquí con una nota sobre el apoyo por parte de libertarios locales. Luego de que el Partido Demócrata Nacional resolviera su respaldo a la candidatura presidencial del diputado, un grupo salió a anunciar la construcción de un armado de esa fuerza política en Neuquén, lo que generó múltiples reacciones en las redes.

No son los primeros en apoyarlo. Nada de eso, en marzo último, representantes del Partido Libertario de Neuquén anunciaron que trabajan en la posible visita de Milei a Neuquén.

Cuando no son pumas, son perros

No sólo los pumas tienen a maltraer a los crianceros del interior neuquino, en especial cuando las hembras les enseñan a cazar a sus cachorros y (llevados por su instinto) provocan matanzas en el ganado. También los perros se convirtieron en una preocupación, como lo demuestra el ataque de una jauría en Tricao Malal,

“Perdí todo lo que tenía, recién empezábamos con mi señora en una chacra” cerca de la localidad, indicó un joven criancero de 28 años a Mejor Informado. Contó que trece de sus ovejas sufrieron el ataque mortal de esos perros y que otras cinco fueron sacrificadas por la gravedad de las mordidas. El caso no es el único, ya que otros productores sufrieron problemas similares. Hay quienes creen que esos perros no son cimarrones, sino que tienen dueños, por lo que reclaman una investigación policial.