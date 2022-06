Marcha atrás: ¿Cuáles son los horarios para cruzar a Chile?

Este domingo, tras idas y vueltas para cambiar los horarios de los pasos fronterizos, las autoridades habían llegado a un acuerdo y comunicaron que se extendería por una hora la atención para los vehículos particulares que deseaban cruzar a Chile. El anuncio fue realizado por Paso Fronterizo Pino Hachado a través de la red social Twitter. Pero luego, este tuit fue eliminado, generando confusión en los transeúntes.

Esto se generó, porque horas más tarde, volvieron a informar que los pasos fronterizos funcionarían en el horario habitual.

El jefe de la delegación Neuquén de la Dirección General de Migraciones, Gustavo Sueldo, dijo que "estamos conversando para extender el horario de circulación con Chile, pero de momento no hemos llegado a ningún acuerdo. Esto no quiere decir que en unos días no vaya a pasar, pero de momento no”.

Además, Sueldo llamó a la población y aclaró que “es importante que la gente no vaya después del horario oficial porque sino va a tener que pasar la noche esperando que el paso abra o van a tener volverse a sus hogares y las temperaturas no están para pasar la noche dentro de los autos”.

Así es el cronograma en los pasos Pino Hachado y Cardenal Samoré:

Vehículos de carga y buses:

Egreso: De 9 a 18 hora argentina.

Ingreso: De 9 a 19 hora argentina.

Vehículos particulares:

Salida: De 9 a 15 hora argentina.

Entrada: De 9 a 16 hora argentina.