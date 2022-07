Piden rever la ordenanza sobre tenencia de animales

Hace un par de meses, en oportunidad de otro ataque de pitbull en el país, la concejala por la Democracia Cristiana de Neuquén, Nadia Márquez, expresó que no quería en las ciudades, a los perros de esa y de otras razas consideradas potencialmente agresivas. Recibió críticas. Pero no retrocedió y, ahora, fue por más: “Tenemos que rever la ordenanza que regula la tenencia responsable de animales”, dijo.

Se inspiró en un caso ocurrido recientemente en el barrio Almafuerte de esta ciudad, en el que un perro atacó a un niño de seis años que caminaba por la calle junto a su padre y terminó en hospital Heller, con una profunda herida que requirió 10 puntos de sutura en su brazo izquierdo. El padre, un efectivo de la Policía, mató al perro a tiros.

Márquez se ha expresado en distintas oportunidades sobre la necesidad de evitar que los vecinos, y especialmente los niños, sean atacados por perros.

Tras el feroz ataque de tres fila brasileños (uno de los cuales devoró literalmente parte del brazo de un hombre) dijo lo siguiente: “No es un tema menor el de las lesiones causadas por animales, lo vengo diciendo”. El caso ocurrió en Wilde (provincia de Buenos Aires) y el dueño de esos perros fue condenado a seis años y medio de prisión.

Antes, en oportunidad del ataque de un pitbull a un bebé de 8 meses en Jujuy, la edil preguntó públicamente en sus redes: “¿De verdad seguimos creyendo que esta y otras razas son inofensivas? No señores, estos animales no pueden estar en las ciudades! No me vengan con que usen bozales y demás, directamente no los quiero con gente!”

Márquez se diferenció de quienes priorizan a los perros y dijo pertenecer a un sector de la sociedad al que le importan más los niños que los perros.