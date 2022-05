Concejala neuquina insiste con la prohibición de pitbulls

La concejala neuquina por la Democracia Cristiana, Nadia Márquez, reforzó su postura a favor de la prohibición de la tenencia de razas de perros consideras peligrosas; y destacó que, a diferencia de otros, ella prioriza a los niños por sobre los canes. El tema se disparó durante la última semana cuando, tras el feroz ataque de un pitbull a un bebé de 8 meses -en Jujuy- Márquez dijo que no los quiere en la ciudad.

Sus dichos cosecharon numerosos rechazos y ahora la concejala retrucó con otro caso. Contó que este año, un hombre “estaba llegando a su casa cuando la vecina abrió la puerta y se le escapó el perro (…) pensó que venía a jugar cuando de repente lo atacó”.

“Ya sé -dijo en sus redes- la culpa es de las personas, de cómo educar a los perros; lo pongo para que piensen otra justificación, porque esta ya me la dijeron varias veces”. Se trataba de otro pitbull.

Durante una entrevista que le realizaron tras la publicación de Mejor Informado, Márquez se diferenció de quienes priorizan a los perros. Dijo pertenecer a un sector de la sociedad al que le importan más los niños que los perros e insistió con que hay razas que son peligrosas. Consideró además que es culpa de las personas que piensan que podemos vivir con animales que tienen un instinto feroz.

En su posteo inicial sobre este tema, la edil había expresado lo siguiente: “¿De verdad seguimos creyendo que esta y otras razas son inofensivas?

No señores, estos animales no pueden estar en las ciudades! No me vengan con que usen bozales y demás, directamente no los quiero con gente!”