Crece el enojo por los robos en San Martín

Vecinos de San Martín de los Andes se reunieron con el intendente, Carlos Salonitti, en medio de los reclamos y manifestaciones que encabezan, por la ola de robos en la zona. La semana pasada, se manifestaron y preparan otra movilización para este viernes.

Silvia Curi, vecina de San Martín de los Andes, habló en 24/7 Canal de Noticias y comentó que fueron recibidos este jueves por Carlos Salonitti. "Quería escucharnos y saber el panorama. En resumen, se comprometió a pedir una reunión con el fiscal, José Gerez, para que tenga una reunión con nosotros. Asimismo, se comprometió a ir al Poder Judicial y a pedir que venga el jefe de Policía", detalló.

Con respecto a las manifestaciones, Curi afirmó que no van a cancelar la marcha prevista para este viernes. "No vemos accionar, solo falta de protección a la ciudadanía. No podemos aceptar que una persona que comete delitos, siga caminando por la calle", agregó.

Además, habló del caso particular de un vecino, quien asegura que ha sido víctima de la delincuencia en 67 oportunidades. Curi dijo que el vecino habló con varias autoridades, sin obtener respuestas concretar.

Cabe recordar que, en un fin de semana, cuatro comerciantes sufrieron diferentes robos. Los delincuentes se llevaron dinero en efectivo y productos de gran valor. También se registran entraderas en casas particulares. En uno de los casos más recientes, se produjo un hecho de brutal violencia ya que hubo toma de rehenes.