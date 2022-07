Llegó engañado con promesa de trabajo y está amenazado

Un joven oriundo de Tartagal, en la provincia de Salta, llegó a Neuquén con promesa de trabajo y fue engañado por una empresa de limpieza que lo contrató a través de una página de Facebook. Luego de trabajar durante cuatro meses en la compañía, no le pagaron el sueldo. Cuando se puso en contacto con el empresario Matías Alfonso, para que le abonara el mismo lo comenzó a amenazar.

El joven al llegar a la ciudad, fue citado por Alfonso en la calle 25 de mayo y de inmediato comenzó a trabajar en varios lugares que la empresa “Pioneer Seguridad privada y servicios de Limpieza” prestaba servicios. El salteño comenzó a sospechar que todo se trataba de un engaño cuando le enviaba mensajes para solicitarle materiales para que lleve a cabo su trabajo y no cumplía.

Luego de un mes de trabajo, el joven le pedía al empresario que le pagará porque necesitaba el dinero para comenzar una nueva vida en Neuquén. A lo que Alfonso le contestaba con fuertes amenazas, le entregaba poca plata, nunca firmó un recibo de sueldo y jamás llegó a cumplir con el pago completo que habían acordado desde un principio.

En AM 550 y 24/7 Canal de Noticias de Neuquén, dialogamos con el joven que nos contó que “me encontré con una persona que me contrato y nunca me pago, por eso estoy reclamando los meses que trabaje en su empresa que creo que es una compañía fantasma porque jamás me mostró sus oficinas”.

“Vine a Neuquén por un tema meramente económico”. El joven además relató que sabe que su empleador no es la primera vez que hace este tipo de estafas, ya que tuvo contacto con otras personas que les hizo exactamente lo mismo. “Tengo fotos y pruebas de lo que hace este tipo y cómo se aprovecha de la gente trabajadora”.

“Esta empresa está acostumbrada a tomar personal, los hace trabajar un tiempo y muchas veces les pagan cuando quieren o directamente no realizan los depósitos”, agregó el joven.

En uno de los audios a que tuvo acceso Mejor Informado Alfonso, amenaza al joven y le dice “quédate tranquilo que además de tu casa tengo los lugares donde viven y trabajan cada uno de ustedes por la declaración jurada que se hace ante la AFIP”. Y continua “esto gratis no te va a salir, si seguís hablando te voy a ir a buscar yo y la vas a pagar caro”.

“Lo que hagas en contra mío, si es que podes hacer algo, vas a perder mucho más que yo, te lo aseguró”, dijo Alonso. “Me venís a reclamar porque sos un muerto de hambre, si querés difamarme hacelo, porque ya lo hicieron varios y nunca me repercutió en mi economía porque me sobra la plata y ningún cliente le da bola”, agregó.

El salteño en estos momentos se encuentra en una situación muy mala, ya que tiene que estar realizando changas para poder sobrevivir en la ciudad. Estuvo varios días durmiendo en la calle, hasta que un vecino solidario lo acobijo en su hogar, donde ahora se encuentra viviendo. Por el momento no realizó ninguna denuncia en la Policía, porque tiene miedo de que su vida corra peligro.

MIRÁ LA ENTREVISTA COMPLETA: