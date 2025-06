Adorni dijo que no hay feriado por el Día del Empleado Público, qué pasa en Río Negro

Este viernes 27 de junio se conmemora el Día del Empleado Público, pero no todos tendrán el día libre. El vocero presidencial Manuel Adorni fue tajante: el Gobierno de Javier Milei eliminó la jornada no laborable para los trabajadores estatales nacionales. Sin embargo, en Río Negro el asueto sigue vigente, y algunos estatales no trabajarán.

“El Estado no es un lugar en el que deba ser posible tomarse un día sabático ni gozar de privilegios que el trabajador del sector privado no tiene”, sostuvo Adorni en su conferencia de prensa del miércoles. Y aclaró que el presidente firmó la decisión con ese espíritu: “Ese día es pagado con el sueldo de los contribuyentes”.

Tras el anuncio, el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar criticó al vocero. "El único que goza de privilegios del Estado sos vos Manuel Adorni, cara dura. Llenaste la Secretaría de Comunicación de familiares y militantes libertarios con sueldos millonarios. Ustedes no lo pueden entender, no tienen un día para ustedes porque no laburaron un sólo día en su vida", expresó en sus redes.

Más allá del anuncio nacional, en Río Negro la situación es distinta. Rige el Decreto Provincial 376/19, que establece el 27 de junio como día no laborable para la administración pública provincial. La norma fue ratificada por el gobierno rionegrino, y el asueto se mantiene para los empleados públicos de la provincia. La medida también invita a los municipios a adherir, por lo que algunas comunas podrían suspender la atención al público en sus oficinas.

Empleados públicos rionegrinos no trabajarán este viernes, mientras que los nacionales sí deberán cumplir su jornada.

¿Quiénes sí trabajan y quiénes no?

A nivel nacional, el feriado caído afecta a empleados de la administración central, organismos descentralizados, universidades, INDEC, Correo Argentino, Banco Central, ministerios, fuerzas de seguridad, salud y educación, entre otros. Todos esos trabajadores deberán cumplir su jornada laboral normalmente este viernes.

En cambio, en Río Negro, el asueto aplica solo a trabajadores provinciales. Por ejemplo, personal del Ministerio de Educación rionegrino o de hospitales públicos provinciales sí estará alcanzado. Pero si dependen del gobierno nacional, deberán trabajar.