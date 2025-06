Asesinatos y tiroteos entre bandas narcos: secuestraron 50 armas en lo que va del año

Unas 50 armas de fuego fueron secuestradas en lo que va de este año realizados por la Policía de Neuquén en distintos procedimientos llevados a cabo por las fuerzas de seguridad como consecuencia de delitos que tienen lugar en Cutral Co.

Así lo confirmó el comisario inspector Pedro Guento, subdirector de Seguridad Interior Cutral Co, en una entrevista con el programa Entretiempo por AM550.

Guento indicó que “nos llama la atención que en lo que va del año se secuestraron 50 armas de fuego” en el marco de enfrentamientos entre personas y bandas, allanamientos por microtráfico de drogas, entre otras situaciones delictivas.

Cabe recordar que a mediados de marzo, autoridades de la Policía de Neuquén brindaron detalles de los resultados de más de 15 allanamientos a raíz de los enfrentamientos entre bandas dedicadas al microtráfico de droga en el barrio Progreso de Cutral Co, el mismo que en la madrugada de este miércoles fue asesinado un joven de 24 años del que aún no se confirmó el móvil del crimen.

En esa oportunidad el fiscal general, José Gerez, y el jefe de la Policía de Neuquén, Tomás Díaz Pérez, informaron que a raíz de los enfrentamientos entre estas bandas antagónicas que se disputan el territorio en esa localidad de la comarca petrolera se secuestraron siete armas de fuego, dos armas que son réplicas; una de fabricación casera, además de dinero y drogas. Durante esa disputa que tuvo lugar en poco más de 24 horas, hubo tres personas heridas de arma, una mujer de 40 años, un hombre de 20 y un adolescente de 15 con diversas lesiones.

Esos tiroteos que se registraron en el barrio Progreso se dieron en "un contexto de criminalidad", dijo en ese momento el comisario Pablo Monje, jefe de Investigaciones.

Estas armas secuestradas dan cuenta del combate a las organizaciones delictivas, muchas de ellas dedicadas al microtráfico de drogas, que llevan adelante la Policía y la Justicia neuquina.