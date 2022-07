Reconocimiento a la trayectoria sindical de Julio Fuentes

La trayectoria de vida y especialmente en el ámbito sindical del continente latinoamericano del dirigente Julio Fuentes fue reconocida con uno de los premios que otorga el Centro de Estudios Sociales y Culturales Azucena Villaflor de Argentina. El reconocimiento se destaca por cuanto se evalúa el trabajo, la trayectoria y la coherencia en la militancia social, política y sindical, además del compromiso con los valores y principios de las causas populares, según se indicó.

El Centro de Estudios Sociales y Culturales Azucena Villaflor es una asociación sin fines de lucro destinada a promover todas las acciones dirigidas a la consolidación de un modelo social, cultural y económico que incluya a todos los habitantes de la Patria Grande.

Cada año, dicha institución destaca las acciones de diferentes personalidades del mundo de la política, la cultura, el deporte, el derecho, el trabajo y la militancia social, mediante los premios Azucena, una distinción que brinda la institución a la historia y la trayectoria de vida al servicio de una patria liberada.

El neuquino Julio Fuentes, presidente de la CLATE, recibió el premio por su trayectoria como dirigente sindical latinoamericano y las conquistas conseguidas durante su gestión. Entre estas, se destacan la participación en organismos internacionales como la Organización Internacional del Trabajo, el salvoconducto a dirigentes y militantes perseguidos por gobiernos de derecha, su participación en el procesos de observación y transparencia electoral de los países latinoamericanos y la incorporación constante de nuevas organizaciones a la Confederación que nuclea a más de 5 millones de trabajadores en 18 países del Continente.

El presidente de la Confederación recibió la distinción en nombre de la CLATE y destacó la importancia del trabajo en unidad de las organizaciones sindicales de Latinoamérica y El Caribe: “el sindicalismo o es una expresión colectiva o no es un sindicato, no es una acción individual, no se trata de liderazgos individuales sino de construcciones colectivas”.

En la ceremonia, también estuvo presente Humberto Correa, secretario alterno de Derechos Humanos de la CLATE, dirigente de la Unión Nacional de Trabajadores del Estado y los Servicios Públicos de Colombia (UTRADEC) y la Confederación General del Trabajo (CGT) del mismo país, actualmente exiliado en la Argentina a partir de los hechos de violencia, espionaje y persecución política sufrida en Colombia. Y la dirigente de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) de Argentina y secretaria alterna de género y diversidad del Comité Ejecutivo de la Confederación, Ester González.