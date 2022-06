ATE reformó su estatuto y limitó las reelecciones

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) reformó su estatuto por amplia mayoría, limitando la reelección a dos mandatos y estableciendo la paridad de género en los cargos directivos. La reforma fue aprobada en él merco del 53° Congreso Extraordinario y tuvo como objetivo atender las demandas de género y favorecer la democracia sindical.

El dirigente de la conducción nacional de ATE y presidente de la Confederación Latinoamericana de Trabajadores Estatales (CLATE), Julio Fuentes, se refirió al nuevo estatuto y manifestó que “un caso muy innovador porque da cuenta de las nuevas demandas generales”. En diálogo con Rubén Boggi y Claude Staicos en el programa “Pórtense bien”, el referente gremial remarcó la necesidad de actualización de los sindicatos para evitar ser “una estructura burocrática que solo mira hacia adentro”.

“Hay una mirada global que coincide en la necesidad de autorreforma de las organizaciones sindicales. Las formas de empleo del sistema capitalista se han modificado y los sindicatos no podemos quedar atados a una única forma de contratación. Hoy el sindicalismo se ha achicado y ha quedado atrapado prácticamente en los trabajadores formales y empleados directos”, puntualizó Fuentes.

En comunicación con AM550 y 24/7 Noticias, el presidente de CLATE remarcó que el sindicalismo debe atender nuevas demandas, como las cuestiones de género, y la necesidad de alternancia en los cargos directivos: “Lo de ATE es un caso innovador porque da cuenta de las nuevas demandas generales. Por ejemplo, en las cuestiones de género, se resolvió que la mitad de los dirigentes del sindicato sean mujeres, así como que las fórmulas para la secretaria general y adjunta sean compuestas por un compañero y una compañera”.

No obstante, Fuentes consideró que la limitación de la reelección a dos mandatos fue el cambio más destacado de la reforma, ya que se trata de una modalidad poco vista en las cúpulas sindicales caracterizadas por mandatos extensos. “El punto fundamental de esta reforma es la no re-reelección, así quien esté dos periodos deberá volverá a su lugar de trabajo y a una militancia desde el llano. Ojalá este ejemplo sea tomado por otras organizaciones, porque los sindicatos no deben ser una estructura burocrática que solo mira hacia adentro”, expresó.

El exsecretario general de ATE hizo hincapié en la aprobación por amplia mayoría de la reforma y apuntó contra la conducción neuquina del gremio estatal, que se abstuvo de votar en la asamblea. “La reforma del estatuto salió sin ningún voto negativo, nadie se manifestó en contra. Fue una pena que la representación neuquina del sindicato se abstuviera, porque quedó afuera de un proceso de reforma innovador y necesario”.

En ese marco, Fuentes se refirió al conflicto judicial entre la representación neuquina de ATE y la conducción nacional del gremio a raíz de un supuesto retraso en el envío de fondos. La seccional de Neuquén denunció en la justicia de la ciudad de Buenos Aires a la conducción nacional de ATE, aduciendo que el 70% de la cuota sindical que por ley le corresponde a las conducciones provinciales no había sido abonado.

“Sacando todos los comentarios externos y las versiones de los medios de comunicación, es una causa bastante sencilla, en la que la conducción nacional ha ganado en todas las instancias. Lo que sí habría que averiguar es porque el Estado neuquino le da el 100% de la cuota sindical a ATE Neuquén. El gobernador no está cumpliendo la ley, ya que no deposita el 30% de esa cantidad en la cuenta recaudadora nacional del sindicato como dice la norma” remató Fuentes.