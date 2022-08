Sobisch lanzó su candidatura y disparó contra el MPN

A pocos meses de terminar el año, ya se empiezan a mover las fichas para las elecciones provinciales del 2023. Luego de varios meses de rumores, Jorge Sobisch, finalmente, encontró un partido que le permitirá competir por la gobernación en Neuquén. Luego del revés judicial y pérdida de reconocimiento de la Democracia Cristiana en la justicia federal, el exmandatario será el representante del peronismo en Neuquén mediante el Encuentro Republicano Federal. El lanzamiento será este miércoles a las 19:30 horas en Centenario.

Este miércoles 17 de Agosto 19:30hs en la ciudad de CENTENARIO, se va a realizar oficialmente el lanzamiento de @jorgesobisch junto a @ERFNacional y @juntoscambioar.

Los esperamos a todos en Hotel Global Centenario! @jorgesobisch @MiguelPichetto @juntoscambioar pic.twitter.com/7FfFs67eBI — ENCUENTRO REPUBLICANO FEDERAL NQN (@erfneuquen) August 15, 2022

De esta manera, Sobisch podrá competir en las internas de Juntos por el Cambio. "Hay muchas voces que me descalifican dentro de la política. Sin embargo, yo voy a competir con propuestas y estoy dispuesto a competir con quien sea, siempre hablando de propuestas. Después, de lo que puedan decir de mí, no me interesa", afirmó Jorge Sobisch durante una entrevista con AM550.

A su vez, el exmandatario disparó fuerte contra el MPN. "Hay que armar un proyecto de abajo hacia arriba. Mi experiencia puede servir para representar un modelo en donde estén presentes muchas voces y en donde haya una ideología en común que es defender los intereses del pueblo. El MPN se terminó de fortalecer en las épocas de Felipe Sapag, Pedro Salvatori y Jorge Sobisch, ya que fuimos capaces de recibir las ideas nacionales en toda la provincia. Hoy, el MPN es una fábrica de negocios y de pobres", expresó Sobisch.

Durante este miércoles, se presentará la candidatura oficial de Jorge Sobisch en el Hotel Global de Centenario. Según se pudo saber, el exgobernador estará acompañado del médico Alejandro Chiappero, a quien piensa presentarlo como candidato a intendente de Centenario.

