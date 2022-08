Malestar por la quita de subsidios y aumento en las expensas

El Gobierno Nacional confirmó que se les quitará la totalidad de los subsidios a la tarifa de luz a los consorcios. Esto, hará que aumente el precio de las expensas en edificios. Al igual que en los comercios, la quita será de forma total, en tres tramos. En la primera etapa, se les retirará el 20 por ciento. La noticia generó malestar en inquilinos de todo el país, quienes ya se manifestaron al respecto.

El aumento, tras la quita del subsidio, es una incógnita. Pero, para la Federación de Inquilinos, es un nuevo problema que se suma a muchas situaciones que impactan de lleno el bolsillo de las personas que alquilan.

En comunicación con 24/7 Canal de Noticias, Federico Prior, referente de la Federación de Inquilinos en Neuquén; indicó que "la situación es bastante grave con respecto a los precios de alquileres que, de por sí, no están regulados en Argentina". Además, agregó: "Y, ahora, en los edificios los consorcios pierden el 100 por ciento del subsidio, algo que se trasladará a los inquilinos".

"El gasto del alquiler no está contemplado dentro de los ingresos, entonces, este gasto no es discriminado. Y, en ese sentido, los inquilinos podrían haber tenido otro nivel segmentado por el Gobierno Nacional. Pero, el Gobierno, no lo planteó. Ya son muchas situaciones y el impacto de las tarifas va a complicar la situación", detalló.