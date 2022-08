Rioseco y Jesús reclaman congelamiento de precios

“Los bolsillos de las familias argentinas no dan más; vamos a juntar un millón de firmas para acompañar una iniciativa popular para congelar los precios de los alimentos y las tarifas”, planteó el candidato a presidente de la Nación y referente de Libres del Sur en la provincia de Neuquén, Jesús Escobar.

“Con Mercedes Lamarca y Ramón Rioseco coincidimos en que hay que congelar los precios de los alimentos y de las tarifas, porque los bolsillos de las familias argentinas no dan para más, la plata la tienen que poner los ricos”, insistió tras un acto que los tres compartieron en la localidad neuquina de Centenario.

Rioseco es, una vez más, precandidato a gobernador y procura la construcción de un frente electoral con el cual darle pelea al MPN; para ello, postula que con el Frente de Todos (FdT) no alcanza. En Centenario, el ex intendente Cutral Co presentó la propuesta de congelar los precios de los alimentos de la canasta básica como así también los de los servicios públicos, por lo menos durante un año.

Junto a la dirigencia de Libres del Sur -Lamarca es la otra referente- criticaron las políticas de ajuste, y recordaron que en la década de los '90 la lucha contra el neoliberalismo los encontró juntos, al igual que ahora. “Nosotros nos hicimos junto al pueblo y así gobernamos, sin vendernos jamás al neoliberalismo y sin aceptar nunca ninguna política de ajuste”, subrayó.