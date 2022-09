El intento de magnicidio y las cuestiones neuquinas

La semana que termina se vio conmovida por el intento de magnicidio contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner (CFK), que (a esta altura como mera anécdota) llevó a la suspensión del viaje que, este viernes, iba a realizar el presidente Alberto Fernández para celebrar el Día de la Industria aquí, en Neuquén. La semana también fue intensa por los arrestos de funcionarios provinciales, en la causa por las presuntas estafas en el manejo de planes sociales. Pero no fue lo único. También hubo otros temas que motivaron reacciones y comentarios varios, como el proyecto para que los jueces neuquinos se expresen con claridad en sus fallos. Veamos.

Varios repudios y una expresión

El intento de magnicidio contra CFK, perpetrado en la noche del jueves, cuando regresaba a su casa del barrio porteño de Recolecta y era recibida por una multitud, estremeció al país. El ataque fue realizado por un sujeto que se le acercó y gatilló una pistola a centímetros de su cabeza. No salieron los disparos. El agresor fue detenido e identificado como Fernando André Sabag Montiel, de 35 años y con antecedentes.

Los repudios de personalidades como el gobernador Omar Gutiérrez, el vicegobernador Marcos Koopmann y el diputado nacional Rolando Figueroa (todos del MPN) fueron inmediatos, al igual que el de los dirigentes del Frente de Todos (FdT), entre ellos Darío Martínez. Desde Juntos por el Cambio (JxC), la diputada provincial Ayelén Quiroga, hija del recordado ex intendente de Neuquén Horacio “Pechi” Quiroga, posteó lo siguiente: “Los diputados de JXC Neuquén lamentamos el ataque hacia la vicepresidenta. Nos unimos al repudio desde la Legislatura. La violencia no es el camino. Por una Argentina en paz”. Distinta fue la postura de la también diputada y vicepresidenta del PRO, Leticia Esteves, quien posteó: “Hace días que los que nos tienen hundidos en la pobreza y sin rumbo quieren victimizarse. Que la justicia investigue hasta las últimas consecuencias lo sucedido”.

Voces neuquinas

La grieta nacional ya había alcanzado niveles de alarmante crispación, tras el pedio de prisión que realizó el fiscal Diego Luciani en la causa por presunto fraude en la licitación de obra pública. Fue entonces cuando El diputado nacional del PRO y ex concejal neuquino, Francisco Sánchez, pidió públicamente la pena de muerte contra la vicepresidenta y fue repudiado incluso por dirigentes de JxC.

Desde el FdT, el subsecretario de Diversidad de la provincia de Neuquén, Adrián Urrutia, quien viajó a Buenos Aires para participar de las concentraciones y vigilia de apoyo a CFK había expresado un alegato que tuvo repercusión de las redes.

“Cuando tengan un 17 de octubre, cuando den la vida por un Perón, cuando se emocionen por una Evita, cuando amen a una Cristina, cuando se hagan un tatuaje de un Néstor, cuando tengan un ideal por el que luchar y sientan amor, tal vez ahí dejarán de odiar, por ahora sólo nos tienen envidia”, señaló Urrutia.

Planes sociales

Apenas unas horas antes del atentado contra CFK, el mundillo del MPN se había visto sacudido por la detención del hasta ahora director provincial de planes sociales, Ricardo Soiza, quien quedó tras las rejas en calidad de demorado. Fue una de las derivaciones (la más ruidosa hasta ahora) de la causa en la que se investiga un presunto fraude perpetrado con el manejo de planes sociales.

Soiza fue demorado junto a otras ocho personas; entre ellas un tal Pablo Sanz, a quien se señala como un funcionario subalterno de ese organismo, que depende el ministerio de Desarrollo Social de la provincia. Sanz aparece (en imágenes de las cámaras de seguridad) haciendo retiros de efectivo en un cajero del Banco de la Provincia de Neuquén (BPN).

Bicicletas recuperadas

Muchos se sorprendieron con la difusión, por parte de la secretaría de Seguridad de la provincia de Neuquén, del listado de una veintena de bicicletas que fueron robadas, recuperadas por la Policía y que quedaron en condiciones de ser entregadas a entidades de bien público, salvo que aparezcan los dueños y puedan acreditar su titularidad.

No es la primera vez que los dueños de esos rodados no aparecen porque no se enteran (pese a que se difunden) o vaya a saberse por qué. Sin ir más lejos, en julio último el Estado entregó bicicletas (recuperadas o secuestradas) tanto a la Asociación NEUDEDIS como a la Asociación Cáritas Diocesana de Neuquén.

Sr. Juez, hable claro

Ciertos fallos de la justicia son difíciles de entender para buena parte de la población. Es por ello que un diputado provincial neuquino presentó un proyecto para que las sentencias se redacten de forma “sencilla”, sin resignar el rigor técnico que naturalmente requieren las causas judiciales.

El diputado por la Democracia Cristiana, Carlos Coggiola, propuso la incorporación de un apartado en el que el juez se dirija a las partes a través de un texto personalizado, con lenguaje coloquial, simple y breve. También fue contundente a la hora de argumentar.

Dijo que “la falta de claridad, el distanciamiento y la incapacidad para lograr una comunicación efectiva son problemas que se vienen señalando desde hace muchos años en el sistema de justicia neuquino” y sentenció: “La fuerza de las sentencias no debe provenir del poder que otorga el uso de un lenguaje no comprensible”.

¿Bajarán? Mmmmm

En medio de tanta malaria económica, un diputado provincial neuquino presentó un proyecto para que la Legislatura le pida al municipio capitalino que deje sin efecto el último aumento que llevó a 81,70 pesos el boleto de colectivo.

En su iniciativa, el diputado Andrés Blanco (PTS-FIT) también pidió que se difunda el monto total de recursos que se destinarán en subsidios durante el año y el mecanismo que se utiliza para garantizar su destino. Destacó, además, que es la segunda vez que se incrementa el costo del pasaje en lo que va del año.

Tanto Autobuses Neuquén como Pehuenche embolsan, todos los meses, subsidios millonarios, pero aun así el servicio es malo. Se espera que mejore a partir de la entrada en vigencia del nuevo sistema, cuyo pliego licitatorio (redactado por el gobierno municipal neuquino) se analiza por estos días en el Concejo Deliberante.

En defensa de mapuches

A partir de un descubrimiento que se conoció hace unos pocos días, el diputado provincial neuquino por el Frente de Todos (FdT), Mariano Mansilla expresó lo siguiente: “Un descubrimiento arqueológico de una mujer mapuche enterrada hace 800 años en San Martín de Los Andes, Neuquén, ARGENTINAAAAAA!!!”. “Esperemos que este hallazgo científico ayude a saldar la discusión con nuestros hermanos porteños”, subrayó.

Las cuestiones mapuches (especialmente los episodios de violencia que se registran en Río Negro) suelen generar voces de fuerte condena entre los referentes nacionales de Juntos por el Cambio (JxC). Ese es el caso, por ejemplo, de Miguel Angel Pichetto, quien dijo que “el mapuche era un pueblo invasor que vino con el malón y con los delincuentes chilenos” y llamó a “reivindicar a Julio Argentino Roca”.