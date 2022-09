Elogios por igual de Fernández para Soria y Carreras

Hoy a las 11:35hs aterrizó el Tango 01 en el aeropuerto Arturo Illia de General Roca. El Presidente Alberto Fernández fue recibido por la intendenta María Emilia Soria y la gobernadora Arabela Carreras para ser parte de la entrega de las primeras 62 viviendas, de un plan de 258, que construye el gobierno nacional. Además, participan del acto, el Ministro de Justicia y ex intendente roquense, Martín Soria y el titular de la cartera de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi.

La obra comenzó en el año 2015 en el marco del plan Techo Digno y se mantuvo paralizada entre 2015 y 2019 cuando se reactivó por medio del programa de desarrollos urbanísticos del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Territorial. Sobre esto, la intendenta roquense dijo "Macri decidió deliberadamente frenar las viviendas aquí y en todo el país, cuatro años de abandono", y agregó "Tenía que venir Alberto Fernández a volver a poner de pie al país y a poner en marchas estas viviendas"; "y gracias a su gobierno vamos a construir 196 viviendas más y en un año lo vamos a recibir de vuelta para entregar esas llaves". Además, la intendenta roquense, destacó que en esta entrega se destaca el cupo para personas con discapacidad, para víctimas de violencia de género y para personas trans.

El Ministro Ferraresi, por su parte, bromeó con "el aplausómetro" de los Soria y aseguró que María Emilia fue más ovacionada por el público presente que su hermano Martín. Además, dijo que "el Estado tiene que poner equilibrio donde el mercado desequilibra.

Al momento, de su intervención, la gobernadora Carreras aseguró que el aplausómetro no había funcionado con ella pero que había que "superar las diferencias para salir adelante". Además, felicitó al Presidente por el "enorme desarrollo en barrios populares", y agradeció a María Emilia Soria la invitación al evento, incluso antes de saber de la presencia de Alberto Fernández y aclaró: "eso habla de lo mucho que hemos crecido en el diálogo conjunto". "Veo aquí personas que necesitan viviendas; no veo peronistas, radicales, del PRO y del partido obrero, veo personas que quieren su casa y un municipio, un gobierno provincial y nacional que están trabajando juntos", cerró la mandataria rionegrina.

El Presidente comenzó su alocución haciendo pública una aparente charla privada que tuvo con Martín Soria: "María Emilia no para nunca, está siempre haciendo obras, es incansable", aseguró Fernández que le había comentado al Ministro de Justicia durante el vuelo a Roca. Sobre Carreras, pidió que no la silbaran, y dijo: "Una de las cosas que tenemos que aprender los argentinos es a respetarnos. Arabel (sic.) no es de mi partido, pero es lo que eligieron los rionegrinos y es una gran gobernadora".

Sobre la entrega de casas, mencionó: "estamos haciendo que ustedes puedan ejercer el derecho a su vivienda digna, y nosotros costruirla. Hay quienes creen otra cosa y por eso paralizaron las viviendas y esperaban que los ciudadanos vayan a los bancos. Y así tenemos a miles de personas que quedaron atrapadas con los créditos UVA".

La última vez que General Roca había albergado una visita presidencial fue en mayo del 2015 cuándo, la ahora vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner estuvo en la ciudad para la inauguración de la sede de la Universidad Nacional de Río Negro. Antes que ella, en los últimos meses de su mandato estuvo Néstor Kirchner, lo mismo en octubre de 2001 en el caso de Fernando De la Rúa y en 1964 Arturo Humberto Illía.