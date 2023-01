Piden que se arreglen los postes de wifi camino a Las Grutas

Si bien varios automovilistas detectaron que no funcionan los postes de wifi para lograr conectividad y dar aviso en caso de emergencia en la ruta Provincial 2, camino a Las Grutas, recién tomó trascendencia el pasado viernes, cuando hubo que solicitar atención médica para los heridos de un violento choque en el que murieron dos personas. La ambulancia demoró más de una hora y media en llegar al lugar porque no había señal telefónica y hubo que viajar hasta Pomona para dar aviso.

Desde el oficialismo provincial aseguraron que desconocen las causas del no funcionamiento, responsabilizaron a vándalos que producen daños y hasta una legisladora prometió solicitarle a Vialidad Nacional que garantice el funcionamiento, mientras que el legislador de Juntos por el Cambio, Juan Martín realizó una presentación para que el gobierno de Arabela Carreras atienda el reclamo y los postes S.O.S. cumplan su función.

"Esta ruta es de jurisdicción provincial y es el Gobierno Provincial el responsable de asegurar que se encuentre en condiciones, no sólo de transitabilidad y de señalización, sino también que funcionen los postes wifi, que son necesarios en una zona sin cobertura de telefonía celular", indica la nota presentado formalmente en la Legislatura como proyecto para que tenga un carácter formal.

El legislador roquense, ex delegado del Ministerio del Interior de la gestión de Mauricio Macri, recordó que "hace dos años hicieron un acto para inaugurar obras y plantearon un esquema de financiamiento para mantenerla. Incluso enviaron un proyecto de ley para esto. En todo este tiempo no sólo no hicieron lo que dijeron que iban a hacer, sino que ni siquiera se ocuparon de que las cosas funcionen como corresponde".

"Esta costumbre de anunciar obras que no se hacen, o de inaugurar cosas que luego no funcionan, termina costando vidas", afirmó Martín, quien además consideró que "es urgente que el Gobierno Provincial se haga cargo de la responsabilidad, porque la sociedad le confió esa tarea".

La ruta Provincial 2 fue construida a nuevo e inaugurada por la gobernadora Carreras el 1 de diciembre de 2020, con una inversión de 86 mil millones de pesos obtenidos por el cuestionado crédito denominado Plan Castello, que le brindó recursos frescos a la gestión del ex gobernador Alberto Weretilneck.

Por esta vía, que nace en el empalme con la ruta Nacional 250 a la altura del paraje El Solito y llega a la rotonda de la ruta Nacional 3 en el ingreso a San Antonio y Las Grutas, circula en época de verano el 70% de la producción frutícola del Valle que tiene como destino el puerto del Este, además de los miles de turistas que viajan a la villa balnearia para disfrutar sus vacaciones.