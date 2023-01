Centenario: denuncian que "están dejando morir" a un abuelo

Un vecino de Centenario, denuncia el abandono de un abuelo de 77 años y pide, de forma urgente, respuesta por parte de las autoridades de Salud. Afirma que el jubilado espera una operación de próstata, desde hace más de un año, mientras sufre todos los días. "Ángel tiene Litiasis Prostática. Lo están dejando morir", lamentó.

Ernesto Novoa, abogado y vecino del jubilado, Ángel Bulacio; contó a la redacción de Mejor Informado que él mismo decidió llevarlo al hospital de Centenario. "Vivo a cuatro casas de Ángel, quien vive con su esposa en el barrio 130 Viviendas. Siempre le pregunto a la señora cómo está él y la respuesta es la misma. Me dice que está mal y que no lo atienden. Por eso, decidí sacarle un turno yo mismo. Quería asesorarme porque no podía creer que el abuelo estuviera sufriendo así", detalló.

Según comentó Ernesto, la indignación aumentó cuando fue con Ángel al hospital. Indicó que sacó un turno con un cirujano, porque no hay urólogos. El abogado dijo que "el cirujano preguntó por qué habíamos ido a verlo a él, porque no podía hacer nada". "Le pedí que hiciera una derivación al Castro Rendón, o al Heller. Me respondió que no lo haría. Es así que insistí para que alguien me diera una respuesta... Ángel es un ser humano y sufre todos los días", continuó.

"Le pedí al cirujano que tuviera un poco de empatía porque Ángel no tiene movilidad, ni celular. Nadie lo ayuda. Lo están dejando morir. Pregunté con quién debía hablar porque este hombre no puede seguir así y me respondió que, si yo quería, que fuera a hablar con los directivos", agregó y contó que eso es lo que hizo. No obstante, tampoco obtuvo respuesta alguna. Ernesto dijo que exigió hablar con alguien que le diera una solución a Ángel o, de lo contrario, presentaría una carta documento. "Solamente la Secretaria del Director mandó a decirnos que hiciéramos lo que quisiéramos. Por eso, decidí hacerlo público. También dejé constancia de la situación en el libro de quejas del hospital", explicó.

"Haremos una denuncia penal, también, contra los funcionarios. Y estamos evaluando otras posibilidad si continuamos sin respuestas. Es indignante la actitud frente a un abuelo humilde. Es una falta total de respeto", concluyó.