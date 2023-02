Amenazan cortar los puentes para la Fiesta de la Confluencia

Policías retirados de la provincia de Río Negro están realizando distintas protestas en reclamo por el pago de sueldos de la Zona Austral. El conflicto data de más de una década y ya escaló hasta la Corte Suprema para distinguir la responsabilidad entre ANSES y Provincia de Río Negro. Ayer, ex efectivos cortaron la ruta 22 en General Roca. En el día de hoy, se realizaron acampes en Cervantes, Roca, Río Colorado y en Catriel se colocó una bandera en la entrada de la ciudad que se solidariza con los policías de esta zona.

Rubén Muñoz, Consejero de Bienestar Policial, comentó en el Noticiero Central de 24/7 que los lugares de acampe y visibilización del reclamo se van a mantener indefinidamente, pero que por el momento otro corte de ruta no se va a realizar hasta que la asamblea lo defina. "Van a ir aumentando los cortes en tanto y cuanto el gobierno no disponga a resolver la situación", sentenció Muñoz. Hoy, a las 20:30 hs, se va a realizar una nueva asambleas con el objetivo de definir las siguientes medidas: "la fecha que se baraja con mucha posibilidad es cortar los 4 días de la Fiesta de la Confluencia (el alternativo como el principal)". Por otro lado, comentó que la otra opción es cortar el puente de la capital provincial que seria el Basilio Villarino que conecta Viedma con Carmen de Patagones.

Los retirados y pensionados ya definieron que no van a dar marcha atrás hasta que vean depositado su salario: "El conflicto no tiene retroceso", dijo Rubén Muñoz. Asimismo, exclamó que por parte de la provincia no ven voluntad de abrir algún canal de diálogo: "Del otro lado tenemos una puerta absolutamente cerrada". En este sentido, pidió disculpas por las molestias que genera para la sociedad civil los cortes de tránsito, pero que la situación es "o cortar la ruta o seguir viendo como nuestros retirados y pensionados fallecen sin tener un poco de dignidad en su salario". En este momento, ya van 100 días de medidas para visibilizar su estado.

La protesta no solo va dirigida para la provincia de Río Negro, sino que también para el Anses. Indican que los policías de Río Negro no dejan de aportar una vez que se jubilan: "falleció en Viedma un compañero a los 103 años y tenía más de 50 años de aportes", recopiló el integrante del Consejo. También, se refirió a esto como una discriminación por parte del poder ejecutivo y legislativo contra la policía: "es absolutamente discriminatorio lo que están haciendo con nuestro sector".

Pablo Todero, delegador regional de Anses, habló sobre lo que está ocurriendo en La Primera Mañana: "es una caja no transferida, es de la provincia de Rio Negro eso". Igualmente, enunció que están trabajando junto al poder rionegrino para buscar la solución y que en diciembre ya hubo varias reuniones sobre el hecho. Pero, a la vez aclaró que quienes se vienen manifestando "no son jubilados o pensionados del Anses: son de la provincia de Río Negro". Por otra parte, agregó que no se transfirió al Anses ninguna caja de ninguna fuerza de seguridad del país (ni siquiera de los organismos nacionales).