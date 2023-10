Le mandaron carta documento a un bombero por quejarse del estado de las rutas

La Asociación de Bomberos Voluntarios viene luchando hace tiempo exigiendo una respuesta urgente por el mal estado de las rutas. Más precisamente, seccionales de la cordillera elevaron un pedido a los Concejos Deliberantes de Villa Pehuenia y Aluminé para que declaren "emergencia vial". Recientemente, Lorenzo Lorente, presidente de la seccional que cubre Villa Pehuenia y Moquehue, filmó un video que se viralizó en las redes el cual mostraba la cantidad de baches que había en pocos kilómetros. Como respuesta, el cuartel de bomberos recibió una carta documento.

"En vez a verificar y cambiar la realidad de lo que está mal, envían una carta documento a la Asociación amenazando con iniciar acciones legales, tratándome de que yo estoy arriesgando la vida de otros, cuando no es así", sostuvo Lorente en contacto con Así Estamos por Mitre Patagonia. Y añadió: "Yo tengo libertad de expresión para decir lo que pienso, sin ofender a nadie y haciendome cargo ¡y estoy documentado! ".

Asimismo, declaró que no se ha avanzado en su proyecto de declaración de emergencia vial, pero espera que se apruebe prontamente: "Quien no se de cuenta de que las rutas hasta el día de hoy no han tenido con seriedad, responsabilidad, planificación, un trabajo de mantenimiento, de reconstruir gran parte de lo que está destruido, es como que no vivieran acá en el lugar". Por otra parte, aclaró que no tiene nada personal contra ningún funcionario de Vialidad, sino que es un problema que hace muchos años viene padeciendo la comunidad: "No podemos entender que no haya una solución de fondo".

"No es un gasto, es una inversión: no hay plata que pueda pagar una vida", afirmó Lorente. Detalló que su trabajo -voluntario- tiene que ir en conjunto con el buen estado de las rutas: "No podés rescatar una vida a 10 km/h". En esta línea, amplió que si aumentan la velocidad por esos caminos o corre riesgo la vida de los bomberos o hay probabilidades que se destruyan los camiones y los equipos que llevan dentro.

Por otra parte, remarcó que no están viendo que se estén haciendo los trabajos de mantenimiento correspondiente para la nueva temporada que se avecina. "No hay plata que pueda devolverle un mal momento a un turista que pagó dinero para venir al paraíso, pero para llegar tiene que pasar por un infierno", afirmó.

Lorente, además de ser presidente de la Asociación de Bomberos de Pehuenia y Moquehue, también es un vecino de la localidad. Con mucho enojo, detalló que tienen que pagar el combustible mas caro que en otros lados, la comida mas cara" y que a esto se le agrega que si te quedás tirado viajando, las grúas cobran "sobreprecio por el mal estado de las rutas".

"Llegar a un extremo de presentar una nota a la Asociación Neuquina de Voluntarios para que me desafecten de mi tarea voluntaria e inclusive siendo presidente de una asociación que hoy está organizada de tal manera de salvar vidas sin cobrar un peso. Entonces, te da bronca", enfatizó Lorente. Y concluyó: "Si a mí me asegura Vialidad que va a cambiar la historia para bien, dejo este lugar. Total, la institución sigue más allá de la persona que esté a cargo".