Weretilneck ya eligió: lista pura del albertismo para romper la grieta en Río Negro y mantener las dos bancas

La lista de candidatos de Juntos Somos Río Negro ya está definida. Aunque hay tiempo hasta el sábado, trascendió que en las próximas horas, el gobernador Alberto Weretilneck, que también preside el partido, la dará a conocer. Como se preveía, tras la publicación del asado por el día del Amigo, eligió nombres de su círculo más cercano y no dejó lugar para socios políticos ni para el vicegobernador Pedro Pesatti, que reaccionó con furia durante la mañana de auer cuando se enteró de boca del cipoleño.

El objetivo es claro: defender las dos bancas en el Congreso que hoy tiene el partido rionegrino, una en Senadores que heredó Mónica Silva tras la asunción de Weretilneck en su tercer mandato y otra en Diputados, de Agustín Domingo. Y evitar que la pelea nacional entre Milei y el peronismo lo deje afuera de la discusión.

El primer candidato a senador será Facundo López, actual jefe del bloque de legisladores de JSRN y uno de los hombres más poderosso y leales a Weretilneck. Como segunda lo acompañará Andrea Confini, actual secretaria de Energía y pareja del gobernador. En Diputados, el que encabezará la boleta será Juan Pablo Muena, el ministro de Desarrollo Humano de la provincia y representante de Bariloche, la ciudad con mayor cantidad de votantes en Río Negro.

Cuando se enteró de que no sería candidato, Pedro Pesatti no se la bancó. Salió con los tapones de punta y dijo que lo bajaron por “no pensar como el gobernador”. La reacción fue previsible. De todos modos, cerca del gobernador bajan el tono: dicen que el vínculo institucional con el vice sigue firme y que no habrá quiebre, aunque reconocen que el momento es tenso.

La publicación por el día del Amigo, junto con Facundo López evidenciaba cuál sería la decisión del gobernador Alberto Weretilneck

La decisión de Weretilneck fue armar una lista pura del albertismo, sin radicales ni referentes del ARI, con los que cerró acuerdos para defender la pronvincialidad en esta batalla de "Centralismo vs. Federalismo", que tiene con el gobierno Nacional. Pero eso no significa que los haya dejado de lado: según confiaron desde el Gobierno, podrían tener lugar en cargos del Ejecutivo, como una forma de equilibrar la interna sin poner en riesgo el armado principal.

El sábado 26 vence el plazo para presentar oficialmente las listas. Desde el entorno del gobernador aseguran que los nombres que faltan ya están definidos, pero que todavía se están cerrando algunos detalles.