Aumentó la nafta en los surtidores de Neuquén y Río Negro

El valor del combustible, que estaba congelado hasta el 31 de octubre tras un acuerdo de precios entre el Ministerio de Economía y las petroleras, varió este lunes en los surtidores de Río Negro y Neuquén. A las 2 de la mañana, el precio de la nafta subió un 3% .

El aumento se registró en las estaciones de servicio de YPF. Si bien el acuerdo se había estipulado hasta fines de octubre, el presidente de la Cámara de Expendedores Combustibles de Río Negro y Neuquén, Marcelo Pirri, detalló que "las otras ya habían variado hace unos 10 días". Según comentó, tanto en Axion, Puma y Shell se modificaron los precios entre 1% y 1,5%.

"Ya las otras banderas habían aumentado alegando que se había aumentado el corte del biocombustible, se habían cambiado variables que no estaban al momento del acuerdo de precio", amplió Pirri sobre el congelamiento de precios en "La Primera Mañana" por AM550. Asimismo, acotó sobre el acuerdo de precios que "no hay nada que lo avale" porque no hay nada firmado: "Es un acuerdo que hicieron las compañías petroleras con el gobierno".

Sobre cómo vienen funcionando las estaciones de servicio en este contexto inflacionario, sostuvo que se notó "un gran crecimiento de los productos premium" por la falta de productos comunes. Sobre esta problemática, informó que desde las empresas vienen enviando "en función de los cupos asignados" y por este motivo se vieron lugares con falta de stock.

"Como no somos participantes del acuerdo no podemos alegar nada de qué puede suceder", afirmó en cuanto a otras posibles subas. "Creemos que no están dadas las condiciones para un gran cambio hasta después del 19 de noviembre que ya se definirá quién es el nuevo presidente", concluyó.