Combustibles: Marcelo Pirri aseguró que "Podrían faltar naftas comunes"

El reciente acuerdo para el congelamiento de los precios de las naftas comunes puso en jaque el abastecimiento de las estaciones de servicio del Alto Valle. El presidente de la Cámara de Expendedores de Combustibles de Neuquén y Río Negro, Marcelo Pirri fue entrevistado en el programa “Mejor de Tarde” que se emite por AM550 y el Canal 24/7, en donde brindó detalles sobre la situación que definió como “compleja”.



Pirri recordó que durante los últimos meses, se agotaron los stocks de naftas comunes que había en las estaciones de servicio y se produjeron “grandes quiebres, tanto de gasoil como de nafta súper”. En este caso, el mandatario de los surtidores explicó que los cupos limitados son para esos dos tipos de combustibles comunes, pero no para los premium: “Nos han dado entre los dos gasoil y las dos naftas el mismo volumen que teníamos en el mes de octubre del año pasado”.



De esta manera, Marcelo Pirri dijo que hubo un “incremento en la demanda de productos comunes desde el año pasado en virtud de que la gente se volcó a su consumo por la diferencia de precios”. En caso de agotar estos cupos, esgrimió que no habrá otra opción que cubrir el faltante con productos premium porque no van a mandar más combustible que lo que se vendía el año pasado.



Asimismo, el líder de la Cámara de Expendedores de Combustibles regional sugirió no hablar de un desabastecimiento “porque no lo hay”, sino que “es circunstancial”. Respecto a la duración de este congelamiento de precios prevista para el 30 de noviembre, Pirri sostuvo que “hay que ver el resultado de las elecciones para ver qué pasa con el acuerdo firmado hasta el 30 de noviembre”.

