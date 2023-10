Preocupación por el incendio subterráneo en el basural de Cipolletti

El basural de Cipolletti sigue afrontando días complicados, a raíz de un incendio subterráneo que comenzó semanas atrás. En este contexto, el personal de Bomberos realizó las tareas en el lugar. En simultáneo, las quejas de los vecinos no son nuevas en relación a la contaminación, pero aumentan a raíz de la situación y el viento que intensifica el olor a quemado.

Según informó a Mejor Informado , Miguel Manquilef, subjefe de Bomberos de Cipolletti; se trata de un incendio subterráneo de difícil acceso, por la acumulación de basura y tierra. "El fuego está por dentro y no hay forma de apagarlo. Solo se puede llenar de tierra para que se vaya sofocando solo y se ahogue", indicó.

Además, comentó que en las últimas horas "fuimos para trabajar en una parte que estaba prendida, que es una parte de afuera", y aseguró que quedó contenido. Aunque, reiteró que el fuego subterráneo continúa.

Por su parte, los vecinos afirman que "hay mucho olor a quemado, principalmente a la noche" y afirman que "por el viento el malestar se trasladó a gran parte de la ciudad". "Extendemos el pedido para que las autoridades hagan algo", exclamaron.

En relación a las quejas de los vecinos, Manquilef dijo que "es un problema que tiene la Municipalidad" y admitió que "realmente, no se sabe si el fuego se generó sólo, o si lo generaron". "Hay 12 metros de basura, más tierra. Esto produce gases y temperatura, así que se pudo haber producido accidentalmente. Pero, no se sabe y no puede confirmarse"; agregó.