Qué dijo Scaloni sobre la polémica foto de los chicos de Newell´s

En la conferencia de prensa habitual previa al cotejo de Eliminatorias Sudamericanas, el DT de la selección Argentina Lionel Scaloni, se refirió a la polémica por los juveniles de Newell´s que fueron sancionados por sacarse una foto con Ignacio Malcorra

La conferencia se abrió buscando la reflexión del actual DT de Argentina, Scaloni no le esquivó a la polémica que involucró a chicos de Newells pidiéndole una foto a Ignacio Malcorra, jugador de Central. Ante esto, el club leproso sancionó a los jugadores con una suspensión.

“Vi la foto y realmente lo que hay que valorar es que esos chicos quisieron sacarse una foto con un jugador de primera división, que es la ilusión que todos tienen. Han visto a un jugador que, más allá de la camiseta que lleva, es un futbolista que ha llegado a primera y que tendría que ser algo normal”. Sostuvo, agregando además que “A mi edad también me hubiera encantado, no existían las redes sociales ni todo esto, pero tampoco tenía tanta llegada a esos jugadores. Pero si hubiera tenido, me hubiera sacado una foto sin importar la camiseta que lleva”.

Creo que es importante dar el mensaje de que a estos nenes les tenemos que dar el ejemplo de decirles: “Sacate la foto con la camiseta de quien sea, con el jugador que sea”. Es el ejemplo que todos queremos dar si queremos erradicar todo lo que está pasando, toda la violencia, la locura que se está viviendo, tenemos que hacer todo lo contrario. Decirle sacate la foto y si tu ilusión es jugar alguna vez en primera, da igual con quién.

Por otro lado, destacó el accionar de Malcorra, quien accedió sin problema a la foto “espero que sirva de experiencia para que alguna vez que vuelva a suceder lo de la foto, sacarse con quien sea. Ese es el mensaje".

La situación explotó este martes, cuando se conoció que Newell´s suspendió a seis jugadores de su escuela por sacarse una foto con el jugador de Rosario Central en un encuentro de escuelas de la liga rosarina.