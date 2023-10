Violencia extrema: a los tiros contra un colegio de Neuquén

Esta tarde se vivió un gravísimo hecho en el CPEM 40 de la ciudad de Neuquén, cuando se efectuaron dos disparos desde dos automóviles en dirección al colegio secundario del barrio Gran Neuquén. Las fuentes consultadas informaron que el hecho ocurrió cerca de las 16, cuando dos jóvenes que no pertenecían a la institución educativa se encontraban sentados en un cantero que está en el frente del colegio. No hubo heridos de milagro.



La directora del colegio, Analía Galván explicó que cuando ocurrieron los disparos había un grupo de alumnos que iban a hacer taller, y que escaparon afortunadamente ilesos. Alumnos del establecimiento habrían identificado a los dos vehículos que serían un Chevrolet Corsa y un Volkswagen Bora que, luego de desplazarse lentamente a la par del colegio secundario, dispararon desde su interior dos veces.



Asimismo, la titular del CPEM 40 se comunicó de inmediato con la Comisaría 16º mientras verificaban en todas las aulas que todos los estudiantes se encontraban sanos y salvos. Cuando llegaron las fuerzas policiales, los dos jóvenes ajenos a la institución ya habían abandonado el lugar: “Vieron las marcas de los tiros, pero no las vainas, así que dijeron que mucho más no podían hacer”, declaró la directora a medios regionales.

Uno de los disparos impactó en el paredón del colegio. Fuente: (Twitter)



Mientras se intentan obtener los registros de las cámaras de seguridad aledañas al CPEM 40, la policía se encuentra patrullando la zona. No obstante, la directora considera que no es algo más que “seguridad pasajera”, y que el barrio es “tierra de nadie” desde hace tiempo.